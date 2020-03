Kenya Moore taquine les retrouvailles épiques de la saison 12 et prétend dévoiler de «fausses amitiés»

Kenya Moore des Real Housewives d’Atlanta est revenu à l’émission pour la saison 12 après avoir pris un an de congé. La star de Bravo était en désaccord avec Nene Leakes et tout a commencé dans le dernier épisode de la série. Après que Leakes ait tenté d’étendre un rameau d’olivier à l’ancienne reine de beauté, cette dernière l’a complètement rejetée. Maintenant, Moore taquine qu’elle est prête à dénoncer de «fausses amitiés» lors de la réunion.

Kenya Moore | Paras Griffin / . WE tv

Pendant le casting de RHOA en Grèce, Leakes a essayé de parler à Moore et de montrer son soutien après sa séparation de son mari. Moore n’était pas dans un état d’esprit pour raviver une amitié avec Leakes et l’a snobée plusieurs fois. Après avoir été disséquée, Leakes a complètement changé son attitude et a cessé d’essayer de communiquer avec elle.

Les filles se sont assises pour parler et Leakes a poursuivi durement Moore. Elle a évoqué le sujet de sa séparation d’avec Marc Daly et l’a ombragée jusqu’au bout. Les fuites n’ont rien retenu et les fans verront comment la confrontation se terminera la semaine prochaine.

Kenya Moore taquine les retrouvailles

Après la diffusion de l’épisode passionné, Moore est allée sur Instagram pour taquiner les téléspectateurs sur ce qu’elle apportera aux retrouvailles de la saison 12. L’ancienne détentrice du titre de Miss USA a suggéré qu’elle exposerait Leakes et ses «fausses amitiés».

«Les retrouvailles de la saison 12 de RHOA seront épiques», a-t-elle écrit. «La vérité sur toutes ces fausses amitiés sera dévoilée. Les secrets ont été gardés trop longtemps. Toutes les têtes de serpents seront coupées. Mes reçus sont prêts. “

Moore a également ajouté une photo de nombreux reçus, ce qui implique qu’elle a la preuve de tout ce qu’elle apportera pendant les retrouvailles.

Cependant, les révélations des reçus de Moore devront attendre pour le moment. En raison de la pandémie de coronavirus affectant le monde, la production pour la réunion a été reportée.

«Reporté! OMG, nous avons tous besoin de quelque chose à attendre et vous l’obtiendrez », a répondu Cohen sur Twitter à un fan.

Nene Leakes est également prête pour les retrouvailles

Moore n’est pas le seul à se préparer pour les retrouvailles de la saison 12 de RHOA. Leakes prend également des notes et recueille des faits pour se défendre contre toute attaque pendant l’enregistrement.

«Ces filles… elles vont comprendre, laissez-moi vous dire. Ce n’est pas une menace, c’est une promesse », a déclaré Leakes à People.

Leakes prétendait être la reine de RHOA et alors qu’elle porte la couronne, les autres n’ont que des diadèmes.

“Je vais être battu de la tête aux pieds pendant que je le fais, assis là avec un visage plein, une perruque, une robe, des talons hauts aussi hauts, un look fabuleux et démolissant la maison”, a ajouté Leakes. «Je vais chercher ces filles, je vais le faire très bien et je vais bien dormir et bien. Mon argent est-il sur mon compte? Je vous remercie. La reine est là, vous ne pouvez jamais porter la couronne. Ils portent tous des diadèmes. “

Leakes a ensuite dit: «Je me suis allongé un peu, mais maintenant, je viens pour votre perruque. Tu ne vas jamais me parler et penser que tu ne vas pas le récupérer. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.