Kerry Katona a cessé de fumer

La pop star Kerry Katona a révélé qu’elle est “officiellement” une non-fumeuse et se sent bien en conséquence.

Kerry Katona a “officiellement” cessé de fumer.

L’ancienne chanteuse Atomic Kitten a abandonné les cigarettes dans le cadre de son coup de pied de santé, qui l’a vue tomber à neuf pierres avec l’aide du yoga.

Écrivant dans sa chronique hebdomadaire pour Nouveau! Le magazine Kerry a déclaré: “Je suis à la 9e place et j’adore ça! J’ai l’impression d’avoir complètement refondu mon style de vie. Je suis officiellement non-fumeur maintenant aussi – et je me sens bien pour ça.”

Kerry a également révélé qu’elle était devenue «obsédée» par le yoga et qu’elle se sentait beaucoup mieux en conséquence.

Elle a écrit: “Vous avez probablement vu mes messages Instagram sans fin sur le yoga et c’est parce que je suis obsédée par ça. Je ne me sens pas vraiment avant d’avoir fait le premier matin le matin pendant mon temps précieux “.

“Je suis super fier de moi d’être discipliné, concentré et d’avoir fait des choses. C’est un cliché mais c’est vrai – prendre soin de soi vous fait vous sentir beaucoup mieux physiquement et mentalement.”

Pendant ce temps, Kerry a révélé qu’elle s’était inscrite à un cours de conseil en ligne.

La pop star est désireuse d’aider d’autres personnes après avoir traversé ses propres difficultés avec des problèmes de santé mentale.

La star de 39 ans a expliqué: “Je viens de m’inscrire à un cours de conseil en ligne d’un an, ce dont je suis extrêmement excité. Je dois juste surmonter les maux de tête qui accompagnent le fait de regarder l’écran tellement !

“C’est quelque chose avec lequel je joue depuis un moment et maintenant je suis ambassadeur de la Fondation Frank Bruno, qui se concentre sur la santé mentale, je pense que c’est le bon moment.

“J’ai vécu tellement de choses dans ma vie et je veux pouvoir aider les autres. Donc, tous les jeudis soirs, je baisse la tête. Après tout, le succès ne se produit pas par accident!”

