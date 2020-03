Kerry Katona a le cœur brisé par les railleries de drogue envers les enfants

2020-03-16 17:30:06

Kerry Katona a dénoncé les intimidateurs qui ont taquiné sa fille Molly McFadden à cause de sa propre consommation de drogues.

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten est maintenant propre après avoir surmonté des problèmes de cocaïne et elle a documenté à quel point les choses ont mal tourné pour elle et sa lutte pour devenir propre en 2010, le documentaire “ Kerry Katona: Coming Clean ”, qui comprenait des images d’elle sniffant la drogue.

Kerry a fait regarder à ses filles Molly et Lilly-Sue – qu’elle partage avec son premier mari, l’ancien membre de Westlife Brian McFadden – quand elles étaient plus jeunes, afin qu’elles soient conscientes de son passé.

Cependant, Molly a révélé qu’elle était raillée à l’école au sujet du passé de sa mère en matière de drogue, quelque chose qui “tue” Kerry à ce jour.

S’exprimant sur ‘Loose Women’ lundi (16.03.20), un Kerry ému a déclaré: “Ce qui me dérange plus que tout, c’est le fait que mes enfants seront à jamais examinés ou abattus à cause de mes erreurs passées qui n’ont rien à voir. avec mes enfants. C’est la croix que je dois porter et qui me tue. ”

La star de la télévision de 39 ans a ajouté: “Comment suis-je censé continuer ma vie si vous continuez à en parler tout le temps?”

Molly, 18 ans, a rejoint sa mère sur le panneau et a insisté pour qu’elle laisse juste les taquineries “dépasser sa tête”.

L’adolescent – qui vit et va maintenant à l’école en Irlande – a déclaré: «Je pense que c’est juste quelque chose que vous devez gérer et laisser passer votre tête. Tant que vous connaissez la vérité et que vous connaissez votre propre famille, cela ne devrait pas Peu importe ce que quelqu’un d’autre dit. ”

Molly a également admis qu’elle ne se souvenait pas d’avoir regardé le documentaire avec sa mère Kerry.

Elle a expliqué: “Je ne m’en souviens pas aussi bien que je l’aurais probablement dû. Pour moi, ce n’était pas grave … Je l’ai repoussé dans ma tête.”

Molly a déclaré que ses jeunes frères et sœurs Heidi, 13 ans, et Max, 11 ans – que Kerry partage avec son deuxième mari Mark Croft – avaient également été victimes d’intimidation, tout en soulignant que les enfants taquinant sa sœur et son frère “ne devraient même pas savoir” sur le passé de Kerry.

Kerry a également une fille DJ de cinq ans avec son défunt mari George Kay, décédé à l’âge de 39 ans d’une overdose de drogue.

