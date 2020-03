Kerry Katona contre les trolls en ligne

2020-03-03 18:00:07

Kerry Katona a répondu à des commentaires cruels en ligne sur son histoire romantique et ses compétences parentales.

Kerry Katona a frappé des trolls en ligne qui l’ont critiquée après avoir été photographiée en train d’embrasser son petit ami Ryan Mahoney.

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten a partagé une capture d’écran de commentaires désagréables sur Internet après avoir été vue en train d’embrasser Ryan alors qu’elle s’apprêtait à déménager.

Kerry – qui a cinq enfants avec trois hommes différents – a utilisé son compte Instagram pour riposter aux guerriers du clavier blessants qui ont visé son histoire romantique et critiqué ses compétences parentales.

Elle a écrit: “Pourriez-vous imaginer dire cela au visage de quelqu’un! ?? Je pense que c’est choquant de voir comment les gens pensent qu’ils me connaissent! Nous vivons dans cette maison depuis 5 ans, nous avons littéralement déménagé au coin de la rue, les enfants sont toujours dans la même école.

“Je suis avec Ryan depuis près de 2 ans! Et je ne suis PAS en faillite !!!!!!! Je suis une grande mère sanglante !!!!!!!”

Kerry a également défendu ses trois mariages ratés à l’ancien chanteur de Westlife Brian McFadden, Mark Croft et feu George Kay respectivement, affirmant qu’elle n’aurait pas eu ses enfants “incroyables” si elle n’avait pas vécu ces romances.

Elle a écrit: “Si je n’avais pas épousé 3 hommes différents, je n’aurais pas les 5 plus beaux bébés que j’ai!

“J’étais moi-même un bébé de 21 ans quand je me suis marié pour la première fois. Je ne pouvais pas forcer un mariage à rester ensemble quand il m’a quitté pour quelqu’un d’autre!

“Oui, mon deuxième mariage, dont je ne suis pas le plus fier, n’était pas au bon endroit, mais je l’aimais à un moment donné et j’ai eu deux enfants incroyables de lui et mon troisième, je voulais tellement que ça marche et j’ai essayé si fort !!”

La star de 39 ans admet que cela “fait mal” lorsque les gens la critiquent en tant que mère, mais refuse de laisser les pensées des autres la définir.

Elle a écrit: “Je suis une personne forte et les opinions des autres ne me définissent pas comme une personne! Mais ça fait mal de penser que les gens pensent vraiment que je suis une mauvaise maman!”

