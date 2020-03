Kerry Katona «durement touchée» par la mort d’un chien

2020-03-02 12:30:06

Kerry Katona a été “durement touchée” par la mort de son chien Paddy parce qu’il représentait l’un de ses derniers liens avec le regretté George Kay.

La star de 39 ans a dû mettre le chien – qui était l’animal de compagnie de son défunt mari George Kay – endormi la semaine dernière parce qu’il souffrait d’une série de problèmes de santé et elle a admis le moment de son décès, combiné avec elle décision de déménager, a été difficile car elle a perdu ses derniers liens avec son ancien conjoint.

Elle a déclaré: “Cela a été une période très émouvante pour ma famille – non seulement nous avons déménagé, ce qui était un effort en soi, mais nous avons pris la décision de mettre notre bien-aimé chien Paddy en sommeil …

“Nous avons rassemblé les enfants pour leur dire au revoir et ils étaient en morceaux.

“Cela m’a certainement frappé dur aussi. Perdre Paddy, qui était le chien de George, et maintenant quitter la maison que je partageais avec George me semble très définitif.”

Alors que Kerry – qui est en relation avec l’entraîneur de fitness Ryan Mahoney – sait que c’est une “bonne chose” de laisser le passé derrière et d’aller de l’avant, cela n’a pas facilité les changements.

Elle a ajouté dans sa colonne pour nouveau! magazine: “Bien sûr, cela ne peut être qu’une bonne chose – mon avenir est avec Ryan et les enfants – mais cela ne m’a pas empêché d’avoir un bon vieux cri cette semaine.”

L’ancien chanteur d’Atomic Kitten a fait ses adieux à Paddy dans un post émotionnel sur Instagram la semaine dernière.

Elle a écrit: “Au revoir mon beau petit garçon, dors bien !! Tu étais tellement aimée et tu nous manqueras pour toujours. Tu as été la meilleure levrette du monde et fidèle à nous tous … tu me manques tellement de paddy …

“vous avez pris votre dernier souffle dans tous nos bras dans votre maison en sachant combien vous êtes aimés et en sachant combien de joie vous avez apportée à nos vies … à travers les bons et les mauvais moments où vous avez toujours été là, paddy, en m’écoutant râler et délirer d’une chose ou d’une autre! (sic) ”

Et à la mémoire du Labrador, Kerry a partagé un doux message de l’animal avec toute la famille – y compris ses cinq enfants, Molly, 18 ans, Lilly-Sue, 16 ans, Heidi, 12 ans, et Maxwell, 11 ans, et Dylan-Jorge, cinq ans. .

Elle a ajouté: “Tu as été la plus grande constante de ma vie pendant si longtemps à m’écouter pleurer quand je suis descendue et que tu ne voulais pas accabler le genre humain, tu restais là et écoutais !!! Tu as une idée combien vous m’avez aidé à passer à travers !! Vous m’avez apporté, à moi et à mes enfants, tellement de joie au fil des ans bébé garçon !!! Ne sera plus jamais le même !! Je t’aime toujours (sic) ”

