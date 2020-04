Kerry Katona est “ extrêmement heureuse ” avec Ryan Mahoney

2020-04-27 15:30:06

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten Kerry Katona dit qu’elle est si heureuse avec son petit ami Ryan Mahoney et qu’elle est ravie d’être enfin dans une “relation normale” après tant de catastrophes romantiques.

Kerry Katona est “extrêmement heureuse” d’être “enfin” dans une “relation normale”.

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten est avec l’entraîneur personnel Ryan Mahoney, 31 ans, depuis près de deux ans et, à la suite de ses trois mariages ratés et d’autres catastrophes de rencontres, elle est ravie d’être avec un homme qui n’est pas affecté par sa renommée et est un une influence apaisante sur elle.

Kerry – qui était auparavant marié à l’ancienne star de Westlife Brian McFadden, Mark Croft et au défunt joueur de rugby professionnel George Kay – a déclaré: “Ryan ne ressemble à personne avec qui je sois jamais sorti auparavant. Il est très calme, très timide, très privé – il est le contraire tome.

“C’est finalement une relation normale et il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer. Je suis extrêmement heureux.”

Le message “Je suis une célébrité … Sors-moi d’ici!” la gagnante ne peut pas résister à taquiner son homme pour avoir été vain, l’accusant de prendre plus de temps pour se préparer à sortir qu’elle.

Elle a déclaré: “Ryan est la personne la plus vaniteuse que j’ai jamais rencontrée. Il met plus de temps à se préparer que moi. J’ai mis une photo de lui et du chien dans le jardin sur Instagram et il m’a fait la supprimer. Il est tellement vaniteux.”

Kerry a fait le lien avec son premier amour, Brian, en janvier 2002 et ils ont eu deux filles, Molly, maintenant âgée de 18 ans, et Lilly, maintenant âgée de 17 ans, avant de se séparer en septembre 2004, pour finalement divorcer en décembre 2006.

Toutes ces années plus tard, la star de 39 ans est surprise que les gens semblent toujours aussi intéressés par sa relation avec Brian, 40 ans, et ne peut qu’imaginer que c’est parce que leurs deux groupes pop ont tellement de fans.

Dans une interview accordée au journal Sunday People, elle a dit: “Moi et Brian ne sommes pas des âmes sœurs. Nous étions bébés quand nous nous sommes mariés. C’était une telle relation publique – j’étais dans un groupe de filles, il était dans un groupe de garçons – que les gens ne peuvent tout simplement pas s’en remettre. ”

