Kerry Katona fait don d’une robe BRIT 2004 à un organisme de bienfaisance

2020-01-27 16:00:06

Kerry Katona a fait don de sa robe Jenny Packham qu’elle portait à la robe BRIT Awards 2004 à son magasin de charité local.

Kerry Katona a fait don de sa robe des BRIT Awards 2004 à une œuvre caritative.

La star de la télé-réalité de 39 ans a été inspirée par le don de bienfaisance de Zayn Malik de 10000 £ à une fillette de cinq ans souffrant d’un neuroblastome à haut risque, et a décidé de se rendre.

Elle est apparue dans son magasin de charité local et a fait don des coordonnés monochromes qu’elle portait aux Brit Awards il y a près de deux décennies.

Écrire dans son nouveau! Dans une chronique, elle a déclaré: “J’ai été très impressionnée de lire que Zayn Malik a fait don de milliers de livres à une fillette de cinq ans pour le traitement du cancer. Quelle bonne action fantastique.

“Je pense qu’il est si important d’être caritatif et c’est quelque chose que je pratique quotidiennement. L’autre jour, j’ai apporté la robe Jenny Packham que je portais aux BRIT Awards 2004 à ma boutique caritative locale.”

L’ancienne chanteuse Atomic Kitten – qui a cinq enfants, Molly, 18 ans, et Lilly-Sue, 16 ans, avec le premier mari Brian McFadden, Heidi, 12 ans et Max, 11 ans, avec le deuxième conjoint Mark Croft et Dylan-Jorge, cinq ans, dont son défunt troisième mari, George Kay – emmène également ses filles faire du bénévolat dans des refuges pour femmes.

Kerry – qui a accusé George d’avoir été violente physiquement et émotionnellement envers elle pendant leur mariage – a ajouté: “Comme vous le savez sûrement, j’ai déjà emmené mes filles dans des refuges pour femmes et donné des jouets aux sans-abri. J’ai été dans de mauvaises situations. tout au long de ma vie, donc je ne prends jamais pour acquis ma chance. ”

Les bons morts surviennent après que Kerry a juré de prendre un nouveau départ en 2020.

Kerry a admis qu’après une «dure» 12 mois après la mort de George d’une overdose de drogue, elle pense qu’elle a beaucoup appris en 2019 et qu’elle a hâte de continuer sur cette lancée l’année prochaine et a de grands espoirs pour l’avenir.

Kerry – qui sort maintenant avec un entraîneur de fitness Ryan Mahoney – a déclaré: “Ce fut certainement une année difficile pour moi, mais je sais que j’ai grandi et émergé en tant que personne plus forte et j’espère qu’en 2020, je poursuivrai le chemin sur lequel je suis .

“Je suis heureux, en bonne santé – même mon dos s’est senti mieux ces derniers temps – alors 2020 est la meilleure année à ce jour.”

Mots clés: Kerry Katona, Zayn Malik

Retour au flux

.