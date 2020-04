Kerry Katona: Le verrouillage affectait ma santé mentale

2020-04-21 14:00:06

Kerry Katona a admis qu’elle avait commencé à “lutter” avec sa santé mentale pendant le verrouillage du coronavirus, mais la décision de sortir pour une promenade l’a aidée énormément.

L’ancienne chanteuse Atomic Kitten – qui a été ouverte sur sa bataille contre le trouble bipolaire – est restée à l’intérieur depuis que le gouvernement britannique a imposé des mesures de distanciation sociale pour ralentir la propagation de la maladie respiratoire mortelle, et la situation devenait de plus en plus difficile pour elle. pour faire face.

Cependant, Kerry a pris la décision de faire sa première promenade la semaine dernière depuis le début de son isolement, ce qui lui a immédiatement remonté le moral.

Écrire dans son nouveau! Dans un article publié dans un magazine, elle a déclaré: “La semaine dernière, je suis allée dehors pour une bonne marche pour la première fois depuis le début du verrouillage. Nous sommes allés dans la forêt et avons grimpé aux arbres, pris l’air et, je vous le dis, cela a fait toute la différence pour mon état d’esprit.

“Je me sentais plus léger que je ne l’avais été depuis longtemps – il y a eu un moment où j’ai commencé à avoir un peu de mal avec ma santé mentale.

La star de 39 ans – qui a Molly, 18 ans, et Lilly-Sue, 17 ans, avec le premier mari Brian McFadden, Heidi, 13 ans et Max, 12 ans, avec le deuxième conjoint Mark Croft, et un DJ de six ans avec feu troisième mari George Kay – a réussi à faire de l’exercice à la maison grâce à la salle de gym personnelle de Ryan Mahoney, son petit ami entraîneur personnel, mais elle a admis que cela ne se compare pas au fait d’être à l’extérieur.

Elle a ajouté: “J’ai travaillé dans le nouveau gymnase de Ryan, qu’il a installé à la maison dans la perspective du lancement de sa nouvelle entreprise, donc je reste en forme, mais il n’y a rien de tel qu’un bon vieux frais l’air pour faire sauter les toiles d’araignées. ”

Kerry a récemment admis qu’elle avait été frappée par des attaques de panique alors qu’elle s’isolait à la maison.

Elle a déclaré: “Je souffre d’attaques de panique – j’en ai eu une récemment en regardant la télévision. Ils sont effrayants et inattendus et plus il y a de discussions autour d’eux, mieux c’est.”

