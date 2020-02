Kerry Katona rend hommage au chien Paddy alors qu’il est abattu

2020-02-28 16:30:05

Kerry Katona a fait ses adieux à son chien bien-aimé Paddy dans un post émotionnel sur Instagram après qu’elle eut abattu le chien alors qu’il luttait contre “les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, l’arthrite, le cancer et la démence canine” ainsi que l’incontinence.

Kerry Katona a fait ses adieux à son bien-aimé chien Paddy.

La star de 39 ans a rendu hommage au chien de compagnie – qui appartenait à son ex-mari décédé, George Kay – dans un post Instagram émotif après avoir fait abattre le chien alors qu’il luttait contre les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, l’arthrite , cancer et démence doggy “ainsi que l’incontinence.

Elle a écrit: “Au revoir mon beau petit garçon, dors bien !! Tu étais tellement aimée et tu nous manqueras pour toujours. Tu as été la meilleure levrette du monde et fidèle à nous tous … tu me manques tellement de paddy …

“vous avez pris votre dernier souffle dans tous nos bras dans votre maison en sachant combien vous êtes aimés et en sachant combien de joie vous avez apportée à nos vies … à travers les bons et les mauvais moments où vous avez toujours été là, paddy, en m’écoutant râler et délirer d’une chose ou d’une autre! (sic) ”

Et à la mémoire du Labrador, Kerry a partagé un doux message de l’animal avec toute la famille – y compris ses cinq enfants, Molly, 17 ans, Lilly-Sue, 16 ans, Heidi, 12 ans, et Maxwell, 11 ans, et Dylan-Jorge, cinq ans. .

Elle a ajouté: “Vous avez été le plus grand cohérent de ma vie pendant si longtemps à m’écouter pleurer quand je suis descendu et que je ne voulais pas accabler le genre humain, vous resteriez allongé là et écoutiez !!! Vous avez une idée combien vous m’avez aidé à passer à travers !! Vous m’avez apporté, à moi et à mes enfants, tellement de joie au fil des ans bébé garçon !!! Ne sera plus jamais le même !! Je t’aime toujours

Kerry a également partagé un poème poignant sur la perte d’un animal de compagnie, qui comprenait des lignes telles que: “Vous ne me saluez plus lorsque je franchis la porte. Vous n’êtes pas là pour me faire sourire, pour me faire rire.

“La vie semble tranquille sans toi, tu étais bien plus qu’un animal de compagnie. Tu étais un membre de la famille, un ami, une âme aimante que je n’oublierai jamais.”

