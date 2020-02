Kerry Katona sanglote en réfléchissant aux conseils qu’elle a donnés à Caroline Flack avant la mort

2020-02-17 19:30:04

Kerry Katona a été réduite en larmes alors qu’elle se souvenait des conseils qu’elle avait donnés à Caroline Flack avant de se suicider tragiquement le week-end dernier.

Kerry Katona a fondu en larmes en réfléchissant aux conseils qu’elle a donnés à feu Caroline Flack et à la façon dont elle n’a pas fait “assez” pour l’empêcher de se suicider.

La chanteuse d’Atomic Kitten a été dévastée samedi (15.02.20) lorsqu’elle a découvert que l’ancien hôte de «Love Island» avait été retrouvé mort dans son appartement à Londres et elle avait l’impression qu’elle aurait dû faire plus pour «aider» quand elle l’a contactée l’année dernière après avoir été accusée d’avoir agressé son petit ami Lewis Burton.

S’adressant à Sky News, Kerry a déclaré: “C’est ce qui me dérange vraiment parce que je sais ce que ça fait de me sentir si bas. Et quand quelqu’un vous contacte comme ça et j’ai l’impression que je ne l’ai pas assez aidée.

“Parce que les gens idiots sur les réseaux sociaux essaient de faire la une des journaux, d’essayer d’avoir plus d’adeptes, je ne pense pas qu’ils comprennent l’impact que cela a sur la santé mentale de quelqu’un. C’est tellement mauvais à tant de niveaux.”

Le lendemain de sa mort, Kerry a téléchargé les messages privés qu’elle a échangés avec Caroline en décembre après que l’ancienne animatrice de “ The Xtra Factor ” lui ait demandé comment elle avait traité les remarques cruelles de l’organisation de campagne Fathers 4 Justice.

Kerry, 39 ans, a expliqué: “En ce qui concerne nos messages les uns aux autres, je ne sais pas si j’ai fait la bonne chose en les publiant sur les réseaux sociaux, mais j’ai l’impression que sa mort ne peut pas être en vain et j’ai dû montrer aux gens ce que c’est vraiment comme pour des gens comme moi et Caroline dans cette industrie quand vous faites une erreur et que vous n’êtes même pas autorisé à essayer de corriger cette erreur dans la vie privée.

«Je sais ce que ça fait quand vous perdez tous vos contrats et que tout le monde se retourne contre vous. Moi, moi, je suis mère de cinq enfants incroyables et Caroline est un être humain qui a le droit de faire des erreurs.

“Nous avons le droit de faire des erreurs, nous apprenons de nos erreurs mais le fait qu’elle n’ait même pas été autorisée à apprendre de toute sa situation me met tellement en colère.”

Caroline, 40 ans, a été prise pour cible par des trolls après que son petit ami Lewis ait accusé le présentateur de l’avoir frappé avec une lampe dans son ancienne maison d’Islington.

Cependant, il a par la suite reculé sur sa réclamation initiale après que Caroline a été accusée d’agression juste avant Noël.

Bien qu’il ait rétracté sa déclaration et déclaré qu’il ne voulait pas que l’affaire se poursuive, le ministère public de la Couronne a décidé de poursuivre le procès et Caroline devait se présenter devant le juge dans seulement trois semaines.

Mots clés: Kerry Katona, Caroline Flack, Lewis Burton

Retour au flux

.