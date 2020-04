Kerry Katona serait «dévastée» si son fils était transgenre

2020-04-28 13:30:07

L’ancienne chanteuse d’Atomic Kitten Kerry Katona dit qu’elle serait “dévastée” si son enfant Max était transgenre car cela signifierait qu’elle perdrait son fils unique mais qu’elle le soutiendrait dans sa transition.

La star de 39 ans – qui a Molly, 18 ans, et Lilly-Sue, 17 ans, avec le premier mari Brian McFadden, Heidi, 13 ans et Max, 12 ans, avec le deuxième conjoint Mark Croft, et un DJ de six ans avec feu troisième mari George Kay – a insisté sur le fait qu’elle soutiendrait si l’un de ses enfants luttait avec leur identité de genre et les soutiendrait dans leurs transitions, mais a admis qu’il serait difficile de perdre son fils.

S’exprimant après que le chanteur stéréophonique Kelly Jones a dévoilé la semaine dernière son propre enfant transgenre, elle a déclaré: “Bon pour Kelly Jones, qui a parlé de la transition de son adolescent d’une femme à un homme.

«C’est une chose incroyablement courageuse dont parler, surtout en public, et cela m’a fait réfléchir à ce que je ferais si un de mes enfants voulait changer de sexe. Bien sûr, je serais favorable – je ne peux pas supporter le pensais qu’ils étaient malheureux dans les corps dans lesquels ils se trouvaient … En toute honnêteté, si Max décidait de devenir une fille, je serais dévasté, juste parce qu’il est mon seul garçon, mais bien sûr je le soutiendrais. ”

Écrire dans son nouveau! Elle a ajouté: “C’est comme si ma Molly décidait de devenir Michael – ce serait si difficile de pleurer l’enfant que vous connaissez mais, au fond, tout ce qui compte c’est leur bonheur. Et je souhaite le meilleur au garçon de Kelly, Colby, . ”

Kerry – qui est en relation avec l’entraîneur personnel Ryan Mahoney – a subi plusieurs chirurgies esthétiques au fil des ans, y compris un plastie abdominale et un lifting des seins, et elle admet qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre avoir ces modifications corporelles pour quelqu’un qui a des opérations pour modifier leurs organes sexuels.

Elle a dit: “De plus, si je peux faire mes seins et mon ventre parce que je ne suis pas content de moi, alors pourquoi ne peuvent-ils pas changer leurs organes sexuels?!”

