Kerry Katona s’est fait enlever ses «dents pourries sales»

2020-01-21 11:30:06

Kerry Katona a eu plusieurs “dents sales pourries”, alors qu’elle s’est rendue sur Instagram pour montrer un cliché amusant de la procédure.

Kerry Katona s’est fait retirer plusieurs “dents pourries sales”.

La chanteuse de 39 ans et personnalité de la télévision a enduré une visite exténuante chez le dentiste cette semaine pour se faire enlever les dents pourries, et a publié une photo amusante d’elle-même sur Instagram le mardi (21.01.20) matin qui la montrait assise chez le dentiste. président après avoir subi la procédure.

Parallèlement au cliché, elle a écrit: “Donc, c’est moi après avoir enlevé mes sales dents pourries hier! @ The.sandford à chaque fois que je regarde cette photo, je me suis juste fait rire moi-même !!!! Je ne pense pas qu’ils savaient que faire de moi (sic) ”

Kerry a accompagné sa légende de plusieurs emojis qui pleuraient et riaient.

La star d’Atomic Kitten a admis qu’elle “détestait” aller chez le dentiste, mais a félicité l’équipe de professionnels qui a travaillé sur ses grinceurs pour l’avoir aidée à “se détendre” lorsqu’elle se sent anxieuse à propos de la visite.

Elle a écrit dans un article séparé: “Je déteste aller chez le dentiste !!!! Mais pas avec ces lots @ the.sandford, ils savent à quel point je suis nerveux mais ils me font quand même sourire et me détendre (cela pourrait avoir quelque chose à voir avec étant sous sédation) tu es vraiment le meilleur !!! Merci (sic) ”

Kerry s’est également moquée de son expression faciale dans la première image en partageant une comparaison côte à côte d’une vieille photo d’elle-même où elle avait été prise en photo avec une expression tout aussi bizarre.

Le hitmaker ‘Whole Again’ a écrit: Certaines choses ne changent jamais si vous ne pouvez pas rire de vous-même, que pouvez-vous faire! pensais que j’y arriverais en premier !!!! après avoir été sous sédation @ the.sandford fun times (sic) ”

La légende comprenait également plus d’émojis rieurs qui pleuraient, ainsi que des émojis à trois paumes.

