Kerry Washington: Reese Witherspoon et moi ne sommes pas censés être amis

Kerry Washington affirme qu’il est peu probable qu’elle et son collaborateur “Little Fires Everywhere” Reese Witherspoon soient des amis “dans le monde réel”.

Le couple est à la fois vedette et coproduit dans la prochaine mini-série de Hulu “ Little Fires Everywhere ” et est proche du plateau, mais Kerry admet volontiers que leurs antécédents très différents les auraient empêchés de devenir amis s’ils n’étaient pas entrés dans l’industrie du divertissement.

Dans une interview avec Variety, elle a déclaré: “Dans le monde réel, Reese et moi ne sommes pas censés être amis. J’ai grandi dans le Bronx à un pâté de maisons des projets, et elle a grandi à Nashville, au Tennessee.”

La série des années 90, dont le duo est également producteur exécutif, suit Mia Warren (Kerry) et Elena Richardson (Reese), deux mères dont les vies et les vues contrastées se heurtent à un effet catastrophique à Shaker Heights, un Ohio vierge et apparemment progressiste. banlieue.

Le casting de l’actrice de 43 ans est significatif car elle est devenue la première femme noire en 40 ans à diriger un drame de réseau aux États-Unis. Elle reconnaît avoir entendu le fait “un gajillion de fois” et tient à faire forte impression avec sa performance.

Kerry a expliqué: “Je n’ai pas ressenti la pression de mon ego, comme” Je dois faire fonctionner le spectacle “. C’était plus” Si nous f ** k cette place, ça va encore 40 ans avant de laisser un noir la femme sera la tête d’un drame de réseau. Nous devons faire les choses correctement. ”

Kerry joue Mia dans “ Little Fires Everywhere ”, une artiste férocement talentueuse mais gardée et Reese, 43 ans, admet qu’elle était excitée de voir Kerry jouer un rôle très différent de son interprétation de la fixatrice politique Olivia Pope dans “ Scandal ”.

La star de ‘Legally Blonde’ a déclaré: “J’ai vraiment aimé l’idée de Kerry jouant Mia après Olivia Pope. Connaissant Kerry et sa gamme, j’étais excité de la voir jouer quelqu’un à 180 degrés différents.”

