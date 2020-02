Kesha a écrit une chanson à succès comme si elle était «possédée» par Britney Spears

En tant qu’artistes pop, Kesha et Britney Spears sont souvent comparées. Ce que certains fans de musique pop ne savent pas, c’est que Kesha a co-écrit l’un des plus grands succès de Spears. Voici ce que Kesha avait à dire.

La première fois que Kesha a travaillé pour Britney Spears

Selon MTV News, la relation professionnelle entre Kesha et Spears a commencé avec l’album Circus de ce dernier. Le cirque comprenait un morceau intitulé «Lace and Leather», à ne pas confondre avec la chanson de Stevie Nicks «Leather and Lace». La chanson comportait des voix de fond de Kesha.

Kesha a déclaré que cette opportunité était arrivée au bon moment. Elle a dit qu’elle “avait fait des antécédents pour elle parce que j’étais tellement fauchée. J’avais besoin de payer mon loyer. J’ai eu quelques dollars. Non, [I didn’t meet her]. Je viens de faire des sauvegardes pour elle. “

«Dentelle et cuir» par Britney Spears

Comment Kesha a écrit «Jusqu’au bout du monde»

Cette relation deviendrait plus importante une fois que Kesha aurait co-écrit le single de Tears, «Till the World Ends». par des nuits si géniales, vous souhaitez qu’elles ne se terminent pas.

MTV News a déclaré que Kesha aimait créer une chanson comme si elle était Spears. «Écrire pour quelqu’un d’autre est vraiment amusant parce que je me considère avant tout comme un auteur-compositeur. C’était tellement amusant de mettre mon cerveau dans le cerveau sexy de Britney Spears et de m’exprimer presque comme si j’étais possédée par elle. »

«Jusqu’au bout du monde» par Britney Spears

Vulture a rapporté que Kesha a dit qu’elle était plus fière de “Till the World Ends” que n’importe laquelle de ses autres pistes. Elle a senti que la chanson l’a aidée à la rendre plus importante en tant qu’auteur-compositeur pop. Elle a en outre déclaré qu’elle se considérait comme un auteur-compositeur «avant tout».

Kesha a continué de trouver «excitant» d’entendre quelqu’un d’autre chanter sa chanson. Elle a admis qu’elle changeait souvent de station quand ses propres chansons étaient jouées. Cependant, quand “Till the World Ends” joue, elle ordonne à ceux qui l’entourent de danser.

Kesha défend Britney Spears en tant qu’artiste

“Till the World Ends” figurait sur le disque de Spears, Femme Fatale. CapitalFM rapporte que Spears n’a écrit aucune des chansons de cet album. Kesha a défendu Spears de ceux qui pensaient qu’elle ne contribuait pas à sa propre musique.

Le remix Femme Fatale de «Till the World Ends» de Britney Spears avec Nicki Minaj et Kesha

Kesha a déclaré: «Je pense que les gens devraient être eux-mêmes et être leur propre artiste, quoi que cela signifie pour elle. C’est une chanteuse incroyable, une interprète incroyable et c’est une icône. Je ne pense pas que cela signifie qu’elle doit écrire. “

Kesha a été incluse dans un remix de “Till the Word Ends” intitulé Femme Fatale Remix. Ce remix comportait également un couplet rap de Nicki Minaj. Même si Spears n’écrit généralement pas ses propres chansons, elle sait certainement comment travailler avec certaines des plus grandes stars du monde.

