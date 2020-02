Kesha a jugé avoir diffamé le Dr Luke dans le texte

2020-02-07 07:30:07

Un juge a statué que Kesha diffamait le Dr Luke lorsqu’elle a dit à Lady Gaga que le producteur avait violé Katy Perry.

Kesha a diffamé le Dr Luke dans un message texte qu’elle a envoyé à Lady Gaga, a jugé un juge.

Le hitmaker “ Praying ” a poursuivi le producteur de musique – dont le vrai nom est Lukasz Gottwald – en 2014 dans le but de se retirer de ses contrats d’enregistrement alors qu’elle l’accusait d’agression sexuelle et de coups et blessures, et il a ensuite déposé un contre-procès pour diffamation.

Et un juge a maintenant statué que Luke avait été diffamé lorsque Kesha avait fait une “fausse déclaration” dans le message adressé au hitmaker de “Poker Face” en affirmant qu’il avait violé Katy Perry.

Documents judiciaires obtenus par E! News a déclaré: “Perry a témoigné sans équivoque que Gottwald ne l’a pas fait. En réponse, Kesha n’a pas soulevé de problème susceptible d’être jugé. Il n’y a aucune preuve que Gottwald ait violé Katy Perry ou que Katy Perry, dont le témoignage sous serment n’est pas réfuté, ne doit pas être cru . ”

Le juge a statué que Luke n’est pas une personnalité publique ou un “nom de famille” et n’a donc pas prouvé au procès que Kesha agissait avec “malveillance” lorsqu’elle a porté l’accusation de viol.

Le juge a expliqué: “Gottwald n’est certainement pas un ‘grand public’.

“Bien qu’il puisse être bien connu dans les cercles de l’industrie de la musique, il n’a jamais été un nom connu ou n’a acquis une renommée et une notoriété généralisées dans la communauté. Il n’est pas non plus une personnalité publique à but limité.”

La star de 32 ans a également été condamnée à payer 373 671,88 $ d’intérêts sur un paiement de redevance de plus de 1,3 million de dollars qu’elle a versé au label du producteur KMI en août 2017, ce qui était “bien au-delà des délais fixés dans le contrat des parties”. “.

La décision a déclaré: “Kesha ne conteste pas les termes du contrat ou le calcul des intérêts.”

L’affaire de diffamation va maintenant être jugée.

Le juge a déclaré: “En règle générale, les déclarations faites pendant ou en relation avec un litige anticipé de bonne foi sont privilégiées et ne peuvent pas donner lieu à une responsabilité pour diffamation.

“Ici, cependant, il y a des questions de fait très controversées qui vont au cœur de l’affaire pour savoir si la plainte de Kesha en Californie a été déposée de bonne foi, comme l’affirme Kesha, ou s’il s’agissait d’un” simulacre “destiné à diffamer et faire pression sur les plaignants, comme affirment les plaignants. ”

Kesha a promis de faire appel des décisions.

Son équipe juridique a déclaré dans un communiqué: “Le juge Schecter a rendu aujourd’hui des décisions sur des requêtes en jugement sommaire dans le litige avec le Dr Luke. Nous ne sommes pas d’accord avec les décisions de la Cour. Nous prévoyons de faire appel immédiatement.”

Pendant ce temps, Luke était ravi des décisions et “attend avec impatience” le procès.

Il a déclaré dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat: “L’importante décision rendue aujourd’hui par la Cour dans le procès du Dr Luke le rapproche de la justice qu’il recherche.

“Premièrement, la Cour a maintenant statué que Kesha avait porté une accusation fausse et diffamatoire à l’encontre du Dr Luke alors qu’elle affirmait sans fondement qu’il avait violé Katy Perry.

“Deuxièmement, la Cour a rejeté les tentatives de Kesha d’invoquer des détails juridiques pour échapper à la responsabilité de ses déclarations. Et troisièmement, la Cour a également conclu à juste titre que Kesha avait violé son contrat avec la société du Dr Luke.

“Le Dr Luke attend avec impatience le procès de son cas où il prouvera que les autres fausses déclarations de Kesha à son sujet étaient également fausses et diffamatoires.”

Mots clés: Kesha, Lady Gaga, Katy Perry, Dr Lke

