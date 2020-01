Kesha apprend à être ouvert et honnête

2020-01-31 15:30:05

Kesha dit que l’une des “principales forces motrices de sa vie maintenant” est “l’ouverture de son cœur” après quelques années difficiles, la lutte contre le producteur et le directeur de la maison de disques Dr. Luke devant le tribunal.

Le hitmaker “ Rainbow ” a eu des années difficiles après avoir été impliqué dans une bataille juridique avec le producteur et directeur du label Dr. Luke devant le tribunal pour son contrat, tout en affirmant qu’il l’avait droguée, violée et maltraitée émotionnellement pendant une décennie, quelque chose ce qu’il nie avec véhémence, mais elle est toujours “honnête” sur ce qui s’est passé.

Elle a dit: “En tant que femme dans la musique, je me sentais plus à l’aise que j’avais été honnête au sujet de ma vie et de ce qui s’était passé – ce qui se passait – dans ma vie.

“Je me sens comme souvent lorsque vous êtes dans le divertissement, votre travail consiste à agir comme si tout était parfait tout le temps. Parfois, en coulisse, ce n’est pas le cas. C’est l’un des principaux moteurs de ma vie maintenant. Vous n’avez pas idée de ce que les gens vivent. Cela m’a donné envie d’ouvrir mon cœur et d’être gentil avec tout le monde, après avoir reçu cette gentillesse. ”

Et la chanteuse de 32 ans “se sent comme la personne la plus chanceuse du monde” qu’elle peut poursuivre sa carrière de rêve dans la musique et elle ne le voit pas comme un travail.

Elle a ajouté: “J’ai l’impression que la personne la plus chanceuse du monde arrive à faire ce que je fais. Mon travail n’est pas un travail. C’est ma vie. Mais c’était agréable d’être reçu et entendu avec gentillesse. Pour beaucoup des deux premiers les enregistrements que j’ai mis, j’étais juste habitué à ce que les gens parlent s ** t. C’était ma norme habituelle: les gens étaient négatifs et méchants envers moi. Cela m’a donné envie d’ouvrir mon cœur. ”

Kesha admet qu’elle “n’était pas sûre” de ce que les gens “attendraient” d’elle avec son nouvel album, “High Road” et elle était “un peu confuse” de ce qu’elle voulait d’elle-même.

Parlant de son nouvel album, elle a partagé avec le magazine NME: “Je ne savais pas trop ce que les gens attendaient de moi. Je ne savais pas ce que j’attendais de moi-même. J’étais un peu confuse. Je pensais que le monde voudrait peut-être” Rainbow ’round deux, mais je n’étais pas du tout dans le même espace de tête. Je pensais que ce serait faux. “

