Kesha reconnaissante pour le soutien d’Adele

Kesha a admis que c’était un “tournant” lorsque des gens comme Adele et Taylor Swift se sont exprimés pour la soutenir.

Kesha a décrit avoir été publiquement soutenu par Adele comme “changeant la vie”.

La chanteuse de 32 ans a traversé une bataille judiciaire de haut niveau pour être libérée de son contrat d’enregistrement avec le producteur Dr.Luke après l’avoir accusé de la maltraiter, et elle a admis avoir des stars comme Taylor Swift, Demi Lovato et le ‘Skyfall ‘hitmaker – qui a utilisé son discours d’acceptation des Brit Awards lorsqu’elle a choisi la British Female Solo Artist en 2016 pour soutenir Kesha – s’exprime et dit qu’ils étaient de son côté était un énorme “tournant”.

Elle a déclaré: “Ce n’est pas une industrie entre femmes et femmes, et cela ne devrait pas non plus être perçu de cette façon.

“D’autres personnes soutiennent d’autres personnes, parce que de parfaits étrangers étaient si gentils avec moi.

“Je n’ai jamais rencontré Adele en personne, bien que nous ayons depuis bavardé par e-mail.

“Elle n’a pas eu à prendre ce moment pour exprimer son soutien aux Brit Awards car elle est une légende. Donc, pour moi, ce qu’elle a fait a changé la vie.

“Cela vous donne la confiance nécessaire pour rester fort.”

Et la hitmaker ‘Praying’ a insisté sur le fait qu’elle ne sera jamais opposée à d’autres artistes féminines.

Elle a ajouté au journal The Sun: “J’adore toutes ces femmes et être dans le même monde qu’eux. Ce sont des salauds.

“Les femmes peuvent faire tout ce que font les garçons – et nous devons le faire en talons.

“C’est quelque chose que j’ai vraiment appris sur le dernier album – que je ne vais pas me mesurer aux autres femmes, dans aucun aspect de ma vie, mais surtout pas dans ma carrière musicale.

“” Ce n’est pas une course pour les hommes donc ce n’est pas pour les femmes non plus. Je pense que ce sont des taureaux ** t. ”

Alors que Kesha pense qu’il est plus difficile d’être une femme dans l’industrie de la musique, elle a juré de ne plus cacher ses émotions, même si cela conduit à se moquer d’elle.

Elle a déclaré: “Il a toujours été plus difficile d’être une femme dans cette entreprise. Il faut toujours être bien sinon vous êtes” trop émotif “ou” hystérique “ou” doit être prémenstruel “.

“Dans le passé, je voulais cacher mes émotions, mais maintenant je me suis rendu compte que même en étant une femme forte, il est tout aussi important de savoir qu’un jour vous ne vous sentirez pas fort. Et vous sentir émotionnel, triste, blessé ou seul est OK. La vulnérabilité n’est pas une faiblesse. ”

.