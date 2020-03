Kevin Bacon satisfait de la réaction de la campagne

2020-03-23 ​​11:30:07

Kevin Bacon est ravi de la “positivité et du soutien” que sa campagne #IStayHomeFor a apporté au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’acteur de 61 ans a lancé l’initiative – qui voit quelqu’un écrire le nom de la personne pour laquelle il restera à l’intérieur pendant la pandémie de coronavirus avant de marquer six amis pour faire de même – la semaine dernière et il est satisfait de la façon dont il a été retiré jusqu’à présent .

Il a dit à ‘Good Morning Britain’: “Je vois beaucoup de positivité et de soutien les uns envers les autres. On nous a dit de rester à l’intérieur pour le mieux de nos capacités, mais il est normal de sortir et de marcher et de promener un chien , et prenez l’air. Vous pouvez le faire, mais vous devez le faire logiquement. ”

Kevin a expliqué comment il a lancé la campagne – qui a été adoptée par des gens comme David Beckham et Demi Lovato – pour servir de rappel à ceux qui travaillent en première ligne contre la maladie et aussi aux “héros improbables” qui n’ont pas d’option rester.

Il a dit: “Je veux garder à l’esprit qu’il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester à la maison, et nous devrions rester à la maison pour protéger les premiers intervenants et les travailleurs médicaux et les héros improbables qui sortent de cette chose – les gens qui travaillent dans les épiceries et les services essentiels, qui n’ont pas le luxe de rester à la maison. ”

L’initiative a été déclenchée par le célèbre jeu “Six Degrees of Kevin Bacon” – qui prétend que les gens ne sont qu’à six connexions de l’acteur “Footloose” – et il a admis que la pandémie avait servi de rappel “triste et effrayant” sur la façon dont ils étaient liés. tout le monde est.

Il a dit: “C’est une idée très, très vraie que nous sommes tous connectés et ce virus est un exemple vraiment triste et effrayant de cela, quand vous voyez comment il se propage d’une personne à l’autre.”

La star de ‘A Few Good Men’ – qui a des enfants Sosie et Travis avec sa femme Kyra Sedgwick – a pu “voir” ses proches mais n’avait aucun lien physique avec eux.

Il a dit: “J’ai des membres de ma famille que je verrai toujours mais seulement à l’extérieur et à une distance de 10 pieds, ce qui est vraiment étrange. Ils n’entrent pas dans la maison mais je pourrai en fait les voir.”

Mots clés: Kevin Bacon

