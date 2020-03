Kevin Bacon & # 039; survivant & # 039; la célébrité

La star de Footloose, Kevin Bacon, apprend encore à “survivre” à la célébrité.

La star de “Footloose” est un acteur depuis plusieurs années mais il admet qu’il “ne peut pas imaginer la vie sans gloire”.

Il a partagé: “En Amérique, nous semblons vouloir la célébrité et la célébrité plus que tout. Je l’ai depuis si longtemps que je ne peux pas imaginer la vie sans elle. J’admets que c’est une étrange façon d’exister.

“Il faut apprendre à survivre avec ça car il y a beaucoup de roadkill: j’ai vu beaucoup de gens dont les vies ont été perdues à cause de la gloire, de la drogue, de l’alcool, du scandale … Les gens ont tendance à dire les acteurs sont «nés avec talent» ou «la caméra les aime». Personne n’est né avec talent. Vous devez travailler à tout ce que vous voulez. J’en témoigne. Ces déclarations ne donnent pas assez de crédit au fait que vous pouvez commencer pas si bien et travailler très dur pour vous améliorer beaucoup. ”

Et l’acteur de 61 ans insiste sur le fait que le succès ne doit pas être “mesuré par les ventes au box-office” et pense plutôt qu’il est important de jouer des rôles qui aideront à “créer des opportunités” pour lui.

S’adressant au magazine The Times, il a ajouté: “Le succès ne se mesure pas aux ventes au box-office. Je dois en quelque sorte le dire. J’ai probablement réalisé près de 100 films et seul un petit pourcentage d’entre eux réussit, financièrement ou de manière critique. . Pourtant, j’ai pu continuer à travailler. Si ma carrière dépendait vraiment du succès au box-office, je ne le serais pas. Tout cela n’est important pour moi que dans la mesure où je sais que cela crée des opportunités de continuer à faire ce que j’aime faire. Pour moi, l’espace entre “Action!” et couper!’ est encore un moment magique. “

