Kevin et Madison ont-ils prouvé cette théorie sur le flash-forward? Les fans meurent d’envie de savoir ce qui se passe ensuite

La trilogie des Trois Grands dans la saison 4 de This Is Us s’est poursuivie avec l’épisode de Kevin (Justin Hartley) le mardi 28 janvier. L’épisode a donné aux fans des réponses concernant la trame de fond de Kevin et Sophie (Alexandra Breckenridge). Mais à la toute fin, les téléspectateurs se sont encore vus poser plus de questions que jamais, y compris un caractère générique entre Kevin et Madison (Cailtlin Thompson) présenté uniquement dans les théories de This Is Us sur Internet.

Que s’est-il passé entre Kevin et Madison dans «This Is Us» Saison 4 Episode 12?

Dans This Is Us Saison 4 Episode 12, Kevin est retourné à Pittsburgh et a apparemment fermé le chapitre avec Sophie – pour l’instant. Mais à son retour à Los Angeles, il arrive chez Kate (Chrissy Metz) pour un peu de confort et de temps avec bébé Jack. Kate n’est pas à la maison – mais Madison, sa meilleure amie, l’est.

Dans le passé, Madison et Kevin n’avaient pas beaucoup interagi. Ils n’ont jamais été proches. Cependant, dans l’épisode du 28 janvier, les deux partagent un moment ensemble. Madison vient de se faire larguer. Pendant ce temps, Kevin lui dit qu’il a toujours été du genre à partir quand les choses sont devenues difficiles au lieu de se battre pour ça – un regret qu’il a maintenant avec Sophie. Kevin dit également à Madison qu’elle vaut mieux être la fille qui veut rester.

Plus tard, Kevin reçoit un appel de Randall – la panne précédemment vue dans le 11e épisode. Et comme les fans l’ont peut-être deviné, Madison est la femme qui dort dans le lit de Kevin.

Les fans de «This Is Us» prédisent que Madison est la mère de l’enfant de Kevin

Dans la finale d’automne de This Is Us Saison 4, le drame de NBC a révélé que Kevin avait une fiancée enceinte neuf mois après Thanksgiving pour l’anniversaire des Big Three. Son identité n’est pas dévoilée, laissant les téléspectateurs avec le mystère. Cependant, la plupart des fans sur les réseaux sociaux ont dévoilé leurs prédictions. Et quelques théories populaires incluent Sophie, Cassidy (Jennifer Morrison) et Madison.

«Je suis sûr à 90% que la mère de l’enfant de Kevin est Madison», a écrit un fan sur Reddit après le deuxième épisode de This Is Us Season 4. «Ils ont montré la transition de Kevin en regardant bébé jack, puis ont directement sauté sur Madison si ce n’est pas préfigurer alors idk ce qui est. “

Maintenant, après le 12e épisode, les fans de This Is Us se demandent si les scénaristes feront de Madison la mère de l’enfant de Kevin.

“Madison va être la petite maman de Kevin #ThisIsUs”, a écrit un fan sur Twitter, aux côtés d’un GIF de Sharpay Evans (Ashley Tisdale) de High School Musical chantant “Ce n’est pas ce que je veux.”

Cependant, de nombreux téléspectateurs n’étaient pas convaincus que Kevin était tombé enceinte de Madison après leur nuit ensemble.

“Ok c’est une portée mais peut-être que kevin et madison ont juste dormi et [did] rien et les sophies ne vont rompre avec un fiancé et dire à kevin que la bague était faite pour lui », a écrit un fan sur Reddit.

«Sérieusement Madison? Merci, je déteste ça », a écrit un autre fan. “Mais je pense que ce n’est pas vraiment Madison et ils essaient juste de nous débarrasser de l’odeur et de nous faire penser que c’est elle.”

Justin Hartley discute du raccordement de Kevin et Madison dans la saison 4 de «This Is Us»

À la suite de l’épisode de la trilogie Randall-centric dans This Is Us Saison 4, le producteur exécutif Isaac Aptaker a rappelé aux fans de ne pas tirer de conclusions hâtives en ce qui concerne la mère de l’enfant de Kevin.

“Jusqu’à ce que nous disions:” Oh, il y a une femme enceinte qui dit, Kevin, c’est votre bébé “, je pense que tout est à gagner”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly.

Mais même ainsi, Kevin a toujours couché avec Madison, la meilleure amie de sa sœur. Et en parlant avec TV Guide après l’épisode du 28 janvier, Hartley a révélé pourquoi Kevin avait pris cette décision.

“Je suppose que c’est une sorte de rebond … Il a eu une journée assez difficile. Il a eu une semaine difficile, un week-end difficile. Il a eu quelques mois difficiles, une année difficile », a déclaré Hartley. «Puis il va là-bas pour passer du temps avec le bébé et vous savez, Madison est là. Elle a également eu une mauvaise année. Elle est seule, elle est seule. Il dit la bonne chose, je pense, mais cela vient du cœur. »

L’acteur a poursuivi: «Il dit quelque chose qu’il veut vraiment dire, vous savez. «Vous devriez arrêter de voir les choses de cette façon. J’aurais aimé l’avoir. “Alors ils ont cette connexion immédiate. Je pense que ce sont juste deux personnes qui avaient besoin de quelque chose en ce moment même. C’était un peu comme une tempête parfaite. »

Puis dans une interview avec TVLine, Hartley a confirmé que Kevin se sent mal à l’aise et coupable d’avoir couché avec Madison. Il a déclaré à la publication:

Elle n’est pas du foie haché. Ce n’est pas comme ça. Mais il comprend ce que c’est. C’est sa sœur [friend]. Il n’aurait pas dû faire ça. C’est le meilleur ami de sa sœur. Ayez un peu plus de maîtrise de vous-même.

Mais en même temps, ils sont tous les deux célibataires. C’était une sorte de tempête parfaite: nous sommes tous les deux adultes, nous sommes célibataires, peu importe. Ensuite, il dit: “Oh mon Dieu, ma sœur, oh mon Dieu.” Je vais vous dire: ce sont quelques épisodes dans le futur, mais ça se passe entre Madison et Kevin. C’est hilarant. C’est hors de contrôle hilarant.

