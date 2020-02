2020-02-01 09:30:05

L’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, a du mal à trouver du travail en tant que DJ à Las Vegas.

L’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, a du mal à trouver du travail en tant que DJ à Las Vegas.

Le DJ de 41 ans aurait eu du mal à trouver du travail sur le Strip et les gens ne sont pas disposés à lui verser les énormes frais de 15000 $.

Une source a déclaré au magazine National Enquirer: “Même s’il est l’un des noms et des visages les plus reconnaissables de Vegas, personne ne veut plus payer ses 15 000 $! Il n’est pas si bon et personne ne pense plus qu’il est cool. Il a 41 ans et ressemble à tout le père ces jours-ci! Cela ne fonctionne pas bien dans un club de Vegas chaud et les promoteurs le savent. Il sait qu’il ne peut pas compter sur les dollars de Britney après que ses garçons aient 18 ans et il essaie de faire autant d’argent qu’il le peut avant ses 15 minutes de la renommée se tarit pour toujours! ”

Pendant ce temps, Kevin – qui a Sean, 14 ans, et Jayden, 13 ans, avec ex Britney, Kori, 17 ans et Kaleb, 15 ans avec Shar Jackson et Jordan, huit ans, et Peyton, cinq ans, avec Victoria Prince – a précédemment insisté sur le fait qu’il ne voulait pas plus d’enfants.

Parlant de sa famille, il a dit: “J’adore mes enfants. Mes enfants sont géniaux. Je pense que j’en ai plein en ce moment. J’ai les mains pleines. Je veux dire, l’anniversaire de mon fils était aujourd’hui et je devais venir ici alors j’ai pris l’avion J’en ai fini avec le spectacle et je vais littéralement directement à l’aéroport et je rentre chez moi.

“Leurs amis adorent vraiment [him being a DJ] parce que je partage la même musique avec eux. Ils aiment beaucoup de musique hip-hop, donc c’est intéressant, surtout quand leurs amis viennent me voir et me posent toutes sortes de questions sur la musique et qui est chaud / quoi de chaud en ce moment. C’est comme: ‘Mec, vous me dites! Vous êtes les enfants! Tu sais.'”

Mots clés: Britney Spears, Kevin Federline

Retour au flux

.