Kevin Federline «gère» l’explosion des médias sociaux de Jayden Federline

L’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, “gère la situation” après que leur fils de 13 ans, Jayden, a parlé de la vie privée de Britney sur les réseaux sociaux.

Jayden Federline a lancé un Instagram Live mardi (03.03.20) dans lequel il a promis de raconter “toute l’histoire” de sa célèbre mère en échange de 5 000 followers, et a déclaré que Britney pourrait “arrêter” de faire de la musique.

Il a dit à ses followers: “Que se passe-t-il avec ma maman? Je vais vous raconter toute l’histoire de ma maman et d’autres trucs si j’ai 5000 abonnés sur mon Instagram. Ces trucs sortiront dans le futur [when] Je deviens vraiment populaire. ”

Et un fan lui a demandé si elle ferait de la nouvelle musique à un moment donné car cela fait maintenant environ un an que sa résidence à Las Vegas a pris fin, il a dit: “En fait, je ne l’ai pas vue faire beaucoup de musique du tout. Je ne ‘ Je pense pas que … je ne sais pas, mec.

“Je ne sais même pas. Je me souviens d’une fois où je lui ai demandé, je lui ai dit: ‘Maman, qu’est-il arrivé à ta musique?’ et elle a dit: “Je ne sais pas, chérie. Je pense que je pourrais juste arrêter.” Je me dis: “Quoi? Que dites-vous? Par exemple, savez-vous combien de banque vous faites avec ces trucs?” ”

Jayden a également critiqué son grand-père Jamie Spears – qui s’est temporairement retiré du poste de conservateur personnel de Britney en août dernier à la suite d’une altercation physique avec le frère de Jayden, Sean Preston, 14 ans.

Il a déclamé: “‘Comment pouvons-nous soutenir votre maman?’ Eh bien, je ne sais pas. Parce que j’essaye de faire des trucs, mais comme ils sont partout sur moi ou quoi que ce soit.

“‘Votre grand-père est un con?’ Ouais, c’est un très gros d ** k. Il peut aller mourir. ”

Maintenant, un avocat de Kevin Federline – avec qui Britney était mariée entre 2004 et 2007 – a déclaré que la star de 41 ans gère la situation comme un “parent responsable”.

Mark Vincent Kaplan a déclaré dans un communiqué: “C’est ce qui se produit lorsqu’un jeune de 13 ans agit comme s’il avait 13 ans. Kevin gère la situation comme on peut s’y attendre de la part d’un parent responsable.”

Au moment d’écrire ces lignes, Britney elle-même n’avait pas commenté l’éclatement de son fils.

