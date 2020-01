Kevin Feige révèle la 1 chose qu’il veut que les fans de Marvel ressentent après avoir regardé le film

Kevin Feige veut que Avengers: Fin de partie et tous les autres films Marvel inspirent le public.

En tant que président de Marvel Studios et directeur de la création de Marvel, Feige a participé à des discussions de groupe lors de divers événements majeurs au fil des ans, notamment à San Diego Comic-Con. Il a également donné un certain nombre d’interviews sur des films au sein de Marvel Cinematic Universe (MCU) pour lesquels il a gagné beaucoup de succès auprès des fans.

2019 s’est avéré être une année particulièrement médiatisée pour Feige et Marvel Studios, Avengers: Fin de partie a battu des records au box-office pour devenir l’un des films les plus rentables de tous les temps.

Kevin Feige le 25 juin 2018, lors de la première de «Ant-Man and The Wasp» | Jesse Grant / . pour Disney

Feige, les réalisateurs du film de super-héros Joe et Anthony Russo, ainsi que la distribution, ont tous discuté du film avant sa sortie en avril 2019. Ensemble, avec les fans et les critiques, ils ont maintenu la conversation. qui ne montre aucun signe de ralentissement prochain.

Marvel Studios continue de produire plus de contenu de super-héros – films et émissions de télévision – sur des personnages bien-aimés avec la phase 4 qui approche rapidement. Black Widow avec Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff ou Black Widow devrait sortir en salles le 1er mai 2020, The Eternals devant sortir le 6 novembre 2020.

Kevin Feige veut que les films «inspirent les prochaines générations de conteurs»

Feige a conclu une année incroyable pour Marvel en assistant à une séance de questions-réponses à la New York Film Academy (NYFA) le 28 décembre 2019. Il a assisté à la série de conférences du directeur de l’industrie du NYFA et a décrit comment il avait réussi à regarder Avengers: Fin de partie lors de sa première parmi les fans d’un théâtre local, selon Comicbook.

“Je me suis assis au milieu d’un théâtre à Westwood lors de la soirée d’ouverture de Fin du jeu que je n’avais pas fait depuis des années et j’ai regardé le film”, a déclaré Feige lors de la table ronde. «Ce fut peut-être l’expérience la plus incroyable de toute ma vie, principalement parce qu’ils l’ont aimé et que nous y avons travaillé dur! Faire partie de cette expérience est quelque chose que seuls les films peuvent faire. »

Après avoir raconté son expérience cinématographique, il a partagé ce qu’il espère que Avengers: Fin de partie et tout autre film Marvel peuvent faire pour les téléspectateurs. Il espère que les films inspireront les futurs cinéastes.

“J’adore l’idée que nos films puissent inspirer les prochaines générations de conteurs de la manière dont mes films préférés m’ont inspiré”, a-t-il déclaré. “J’espère que c’est comme ça que cela a un effet.”

Il a poursuivi en disant qu’il aimait voir les gens se connecter entre eux à travers des films et le simple fait de visiter une salle de cinéma. “J’aime aussi l’effet qu’il amène les gens dans les salles de cinéma et rappelle aux gens l’expérience commune d’aller au cinéma”, a déclaré Feige.

Regardez l’intégralité des 54 minutes de questions et réponses de Feige ci-dessous:

2019 s’est certainement avéré être l’année de Avengers: Fin de partie. Et compte tenu de ce que nous savons de l’avenir du MCU et des studios Marvel, 2020 pourrait non seulement poursuivre cette séquence de victoires, mais aussi jeter les bases de la domination du box-office pour les années à venir.