Kevin Hart a eu une «résurrection» après son accident de voiture

Kevin Hart a connu une “résurrection” depuis son terrible accident de voiture en septembre dernier, car il dit qu’il est maintenant une nouvelle personne.

La star de ‘Jumanji: The Next Level’ a dû être opérée après l’incident terrifiant de septembre dernier – qui l’a vu subir trois fractures de la colonne vertébrale – et a maintenant expliqué comment le processus de récupération l’a amené à “faire mieux” et à hiérarchiser sa famille plus souvent.

Dans une interview accordée au magazine Men’s Health, Kevin a déclaré: “Je n’essaie pas de revenir là où j’étais avant – je veux être meilleur qu’avant.

“C’est une résurrection. C’est la meilleure façon pour moi de le dire. J’ai l’impression que l’autre version de moi-même est morte à ce moment-là et cette nouvelle version est née pour comprendre et faire mieux.”

Kevin admet qu’il est “heureux” de l’opportunité de changer son approche de la vie, malgré les terribles circonstances.

Il a expliqué: “Je suis content que ça arrive maintenant. Je vieillis. J’ai 40 ans. Vous savez, c’est à ce moment-là que je dois commencer à réaliser ce truc.”

Kevin a également réfléchi au temps passé à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence au dos après l’accident.

Le comédien a déclaré: “Tout se résumait à quatre murs. Et dans l’espace de ces quatre murs se trouvait ma femme et mon frère, mes enfants et mes amis, tous en rotation. Et j’ai eu la chance de réfléchir à ce qui compte, et ce n’est pas de la gloire. Ce n’est pas de l’argent. Ce n’est pas des bijoux, des voitures ou des montres. Ce qui compte, ce sont les relations. Vous savez, les gens qui m’aidaient à me lever et à sortir du lit.

“Quand la merde frappera le fan, vous vous rendrez compte que les choses qui comptent sont tout ce dont vous vous souciez vraiment. Rien d’autre ne compte.”

Kevin admet qu’il a commencé à passer plus de temps avec sa famille – sa femme Eniko Parrish et ses enfants Heaven, 14 ans, Hendrix, 12 ans et Kenzo Kash, deux ans – après son expérience de mort imminente.

Il a avoué: “Honnêtement, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas. Maintenant, je fais beaucoup de petites choses qui sont importantes. Je suis assis avec les enfants avant et après le dîner. Nous faisons des mardis de Taco, mexicain- nourriture le jeudi, la cuisine chinoise le dimanche. Nous avons des soirées cinéma deux fois par semaine. Maintenant, je promène mon f *** ing chien. Je prends un chien s ** t. “

