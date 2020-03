Kevin Hart ne tient pas les choses pour «acquises» après un accident de voiture

2020-03-05 23:30:05

Kevin Hart ne tient plus les choses pour «acquises» après son accident de voiture en septembre, car cela a mis les choses en perspective pour lui.

Kevin Hart ne tient plus les choses pour «acquises» après son accident de voiture.

La star de ‘Jumanji: The Next Level’ a dû être opérée après l’incident terrifiant de septembre dernier – qui l’a vu subir trois fractures de la colonne vertébrale – et a maintenant dit qu’il était “reconnaissant pour les petites choses” à la suite de son accident, car les choses en perspective pour lui.

S’exprimant lors de la première saison trois de sa série YouTube “Kevin Hart: What the Fit?”, Il a déclaré: “Fondamentalement, ce que vous réalisez, c’est que vous n’avez pas le contrôle. En fin de compte, tout peut être fini, Alors ne prenez pas aujourd’hui pour acquis.

“J’ai essentiellement été mis dans une situation où je me disais:” Oh, mon Dieu. Vais-je être capable de marcher, vais-je récupérer, vais-je pouvoir me reprendre? ” Et grâce au travail acharné, à la détermination et à la volonté pure, je suis arrivé à un endroit où je peux à nouveau être physiquement actif.

“Je suis reconnaissant pour certaines des petites choses, qui sont juste la capacité de se lever et de se déplacer. Cette saison, je dois m’assurer que les gens me voient tout donner pour redevenir le vieux moi!”

Pendant ce temps, l’acteur de 40 ans a récemment déclaré qu’il avait subi une “résurrection” alors qu’il se remettait du crash d’horreur.

Il a dit: “Je n’essaye pas de revenir là où j’étais avant – je veux être meilleur qu’avant.

“C’est une résurrection. C’est la meilleure façon pour moi de le dire. J’ai l’impression que l’autre version de moi-même est morte à ce moment-là et cette nouvelle version est née pour comprendre et faire mieux.”

Kevin a admis qu’il était “heureux” de l’opportunité de changer son approche de la vie, malgré les terribles circonstances.

Il a expliqué: “Je suis content que ça arrive maintenant. Je vieillis. J’ai 40 ans. Vous savez, c’est à ce moment-là que je dois commencer à réaliser ce truc.”

Mots clés: Kevin Hart

Retour au flux

.