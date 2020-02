Kevin Hart parle de “Ne pas se souvenir d’un accident de voiture, de sa récupération”

Kevin Hart ouvre la voie à la guérison après son accident presque mortel en septembre dernier.

Lors d’un entretien avec La santé des hommes, le poids lourd d’Hollywood dit qu’il ne se souvient pas de ce qui s’est passé lorsque le Plymouth Barracuda de 1970 s’est écrasé sur le bord de la route à Malibu.

“Je ne peux rien vous dire à ce sujet. N’est-ce pas effrayant? La première chose dont je me souviens, c’est d’être dans l’ambulance avec ma femme”, a admis le père de trois enfants de 40 ans.

L’acteur de «Ride Along» est sur le point de se rétablir complètement et dit que sa «seconde chance» dans la vie l’aide à devenir une meilleure personne.

“C’est une résurrection. C’est la meilleure façon pour moi de le dire. J’ai l’impression que l’autre version de moi-même est morte à ce moment-là et cette nouvelle version est née pour comprendre et faire mieux”, a-t-il expliqué, ajoutant: “Parfois, vous ‘ je ne vais pas l’obtenir quand vous êtes censé l’obtenir. Mais quand il vient et que l’ampoule s’éteint, sacré f-k. ”

Se coucher dans le lit d’hôpital après l’accident – incapable de bouger pendant les premiers jours – a aidé la star à réfléchir à ce qui est important dans sa vie, selon Hart.

“Ce n’est pas de la gloire. Ce n’est pas de l’argent. Ce n’est pas des bijoux, des voitures ou des montres. Ce qui compte, ce sont les relations. Vous savez, les gens qui m’aidaient à me lever et à sortir du lit. La plus grande réalisation est venue de quelque chose que quelqu’un m’a dit. Vous ne pouvez pas être marié à votre carrière et sortir avec votre famille. Cela m’a époustouflé. “

Maintenant, il est plus engagé envers sa famille, où il aime «s’asseoir avec les enfants avant et après le dîner» et emmener le chien se promener. Sa femme, Eniko, a également remarqué une transformation.

“Il y avait des moments où il était ici mais pas vraiment ici. Pour ne pas dire qu’il n’était pas un père de famille auparavant, mais il a exprimé que l’accident l’a fait rattraper une partie du temps manqué à cause du travail”, l’ancien mannequin, 35, divulgué.

Même ses co-stars de “Jumanji” réalisent les changements dans le comédien avec The Rock en disant: “Quand quelqu’un regarde la mort dans les yeux – et vit – vous êtes instantanément informé de la fragilité de la vie”, tandis que Jack Black a admis “, Je lui ai rendu visite quelques semaines après l’accident, et il semblait venir d’un endroit différent émotionnellement et spirituellement. “

En découvrant comment être la meilleure version de lui-même après l’accident, Hart se concentre sur la maîtrise de ses erreurs.

«Je crois fermement à la pose dans le lit que vous avez fait. S’il y a quelque chose que vous avez fait, alors vous l’avez fait. Vous savez, il n’y a pas de marge de manœuvre autour de lui. Vous pouvez y répondre, puis vous pouvez continuer. “

Cette nouvelle perspective lui a fait réévaluer la controverse sur les Oscars de l’année dernière quand il a renoncé à organiser l’événement après que ses tweets antisexuels aient fait surface, notamment en qualifiant quelqu’un de “gros fg”, disant qu’une personne ressemblait à “un panneau d’affichage gay pour le SIDA”. et une blague à propos de lui brisant une maison de poupée au-dessus de la tête de son fils après lui avoir dit de “cesser d’agir gay”.

“Avec l’ensemble des Oscars, il y avait un grand écart entre ce que je pensais être le problème et ce qu’il était vraiment”, a déclaré Hart.

Il a fallu des conversations avec ses confidents célèbres pour souligner que ses excuses ne l’avaient jamais compris pour comprendre pourquoi il avait tort et qu’il aurait dû condamner toute violence contre quelqu’un parce qu’il était gay.

“Il a fallu attendre des amis proches comme Wanda Sykes, Lee Daniels et Ellen [DeGeneres] m’a parlé et expliqué ce qu’ils ne m’ont pas entendu dire que j’avais compris. Ensuite, je me suis dit: “Oh, merde – j’ai f-k up.” “

“Je me fiche que vous soyez gay ou pas gay. Je suis une personne humaine. Je vais vous aimer malgré tout”, a-t-il ajouté.

Le numéro de mars de Men’s Health hits sort le 11 février.

