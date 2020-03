Kevin Hart redevient père

2020-03-24 22:30:05

Kevin Hart et son épouse Eniko attendent leur deuxième enfant ensemble.

Kevin Hart devrait redevenir père.

La star de ‘Ride Along’ et son épouse Eniko attendent leur deuxième enfant ensemble et ils “ne pourraient pas être plus reconnaissants” d’ajouter un autre petit à leur couvée.

Menant sur son compte Instagram mardi (24.03.20), Eniko a publié une photo de son bosse drapée dans une robe noire près du corps et a écrit: “bébé # 2 au milieu de tout cela, nous comptons nos bénédictions et je ne pourrais pas être plus reconnaissant! bientôt une famille de 6 personnes! #glowingandgrowing (sic) ”

Le nouvel ajout portera leur famille à un total de six, car ils ont déjà ensemble un fils de deux ans, Kenzo, tandis que le comédien de 40 ans a également une fille, Heaven, 15 ans, et un fils Hendrix, 12 ans, avec son ex. épouse Torrei Hart.

Leurs nouvelles passionnantes concernant le bébé surviennent six mois seulement après que Kevin a été opéré d’une fracture de la colonne vertébrale après avoir été impliqué dans un accident de voiture presque mortel – et depuis lors, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas tenir la vie pour «acquise».

Il a dit récemment: “Fondamentalement, ce que vous réalisez, c’est que vous n’êtes pas en contrôle. En fin de compte, tout peut être fini, mec. Alors ne prenez pas aujourd’hui pour acquis.

“J’ai essentiellement été mis dans une situation où je me disais:” Oh, mon Dieu. Vais-je être capable de marcher, vais-je récupérer, vais-je pouvoir me reprendre? ” Et grâce au travail acharné, à la détermination et à la volonté pure, je suis arrivé à un endroit où je peux à nouveau être physiquement actif. Je suis reconnaissant pour certaines des petites choses, qui sont juste la capacité de se lever et de se déplacer. Cette saison, j’ai Je dois m’assurer que les gens me voient tout donner pour redevenir le vieux moi! ”

Kevin pense qu’il a subi une “résurrection” pendant qu’il se remettait du crash d’horreur et qu’il est maintenant en mission pour faire “mieux”.

Il a dit: “Je n’essaye pas de revenir là où j’étais avant – je veux être meilleur qu’avant. C’est une résurrection. C’est la meilleure façon pour moi de le dire. J’ai l’impression que l’autre version de moi-même est morte en ce moment et cette nouvelle version est née pour comprendre et faire mieux. “

Mots clés: Kevin Hart, Eniko Hart

