Kevin Hart se sent toujours «chanceux d’être en vie» après un accident

L’acteur de « Central Intelligence », Kevin Hart, se sent toujours « chanceux d’être en vie » des mois après avoir été gravement blessé dans un accident de voiture.

Kevin Hart se sent « chanceux d’être en vie ».

L’acteur du « Central Intelligence » – qui a subi des blessures graves lors d’un terrible accident de voiture en septembre de l’année dernière – a réfléchi à sa vie en célébrant son 41e anniversaire lundi (06.07.20).

Il a écrit sur Instagram: « Tellement béni et tellement reconnaissant de voir l’âge de 41 ans … J’ai de la chance d’être en vie.

« Il ne se passera jamais un autre jour dans ma vie qui ne soit traité avec le plus haut niveau de respect et d’appréciation …

« Dieu est super !!!! Merci …. Joyeux Jour B à moi merde !!!!! #LiveLoveLaugh (sic) »

Kevin – qui a subi trois fractures à la colonne vertébrale après l’horreur de l’accident – a récemment révélé qu’il avait menti au personnel de l’hôpital sur la gravité de sa douleur pour pouvoir continuer à marcher plus.

Il a dit: « J’ai menti à l’hôpital parce que je ne voulais pas qu’ils sachent que j’avais mal, parce que je pensais qu’ils allaient m’empêcher de me laisser continuer à essayer mes promenades.

« C’était comme le septième jour à l’hôpital, j’avais le déambulateur, et c’était des marches lentes mais je traînais. C’était le haut du corps, et je le masquais comme si j’étais … des pieds, parce que je ne voulais pas d’arrêter d’essayer. »

Pendant ce temps, la star avait insisté sur le fait qu’il ne tenait plus les choses pour « acquises » après son accident de voiture et qu’il était « reconnaissant pour les petites choses » à la suite de son accident, car cela mettait les choses en perspective pour lui.

Il a expliqué: « Fondamentalement, ce que vous réalisez, c’est que vous n’êtes pas en contrôle. En fin de compte, tout peut être fini, mec. Alors ne prenez pas aujourd’hui pour acquis.

« J’ai essentiellement été mis dans une situation où je me disais: » Oh, mon Dieu. Vais-je être capable de marcher, vais-je récupérer, vais-je pouvoir me reprendre? »

« Et grâce au travail acharné, à la détermination et à la pure volonté, je suis arrivé à un endroit où je peux à nouveau être physiquement actif.

« Je suis reconnaissant pour certaines des petites choses, qui sont juste la capacité de se lever et de se déplacer. Cette saison, je dois m’assurer que les gens me voient tout donner pour redevenir le vieux moi! »

