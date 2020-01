Kevin Hart sera l’hôte de la soirée pré-Super Bowl

2020-01-27 23:30:03

Kevin Hart devrait accueillir une soirée pré-Super Bowl étoilée le 31 janvier.

L’acteur de ‘Night School’ se rendra à Miami, en Floride, ce week-end pour accueillir la soirée Bootsy On the Water le vendredi avant le Super Bowl LIV, qui aura lieu dimanche (02.02.20).

Selon Page Six, le parti servira également d’afterparty pour les Power of Influence Awards, et verra Post Malone monter sur scène pour une performance.

Il y aura également de la musique de la star de la NFL Von Miller – également connue sous le nom de DJ Sauce Von the Don – DJ Irie, Fred Matters et Devin Lucien.

Page Six reportages des fêtards seront transportés au bash – qui est produit par In the Know Experiences en partenariat avec h.wood Group et The Network Advisory – via un yacht.

Le week-end du Super Bowl verra également Harry Styles monter sur scène lors d’un événement différent, comme il l’a annoncé plus tôt ce mois-ci, il sera en tête d’affiche de la soirée Pepsi Zero Sugar Super Bowl.

Il a déclaré dans un communiqué: “Je suis ravi de jouer au Pepsi Super Bowl cette année. J’entends qu’ils sont incroyables et je suis impatient de le voir. A bientôt à Miami.”

Harry sera accompagné de Mark Ronson, qui sera également DJ lors du spectacle avant le Super Bowl 54, qui aura lieu le 2 février au Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

L’événement sportif lui-même devrait présenter à la fois Jennifer Lopez et Shakira, qui seront à la tête de l’émission à la mi-temps, tandis que Demi Lovato chantera l’hymne national au début du match.

Dimanche, les 49ers de San Francisco affronteront les Chiefs de Kansas City pour avoir la chance de soulever le trophée du Super Bowl.

Mots clés: Kevin Hart, Post Malone

