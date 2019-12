Kevin O'Leary de Shark Tank dit que c'est la leçon numéro 1 qu'il a apprise après avoir été licencié

Kevin O’Leary d’ABC Aquarium à requins est clairement un homme d'affaires prospère. Maintenant une star de la réalité officielle et un investisseur recherché, il est difficile de comprendre que le soi-disant «M. Merveilleux "n'a jamais été supprimé d'une liste d'employés.

Pourtant, il a déjà raconté comment il a été licencié de ce travail et comment l'événement a changé le chemin de sa vie.

«Shark Tank’s» Kevin O’Leary | Michael Kovac / .

Une «réussite» merveilleuse

Issu d’humbles débuts et luttant contre la dyslexie au début de sa vie, O’Leary a choisi de transformer ses défis en opportunités de renforcer sa force et son intelligence, ce qui a porté ses fruits. Selon Inc., O’Leary a lancé la société Softkey Software Products depuis son sous-sol en 1983 et l'a revendue en 1999 à Mattel Toy Company pour 3,7 milliards de dollars.

Il a également dirigé plusieurs autres entreprises prospères, notamment O’Leary Funds, O’Leary Fine Wines et O’Leary Financial Group. Avec un portefeuille rempli d'offres rentables de Aquarium à requins, l'investisseur millionnaire a créé la plateforme «Something Wonderful» qui héberge plusieurs de ses investissements dans l'émission, aidant ainsi sa valeur nette à atteindre 400 millions de dollars, comme le note Investopedia.

Ixnay sur le grattage des gencives

O’Leary a commencé à travailler très jeune et a été embauché pour son premier emploi dans un magasin de crème glacée dans un centre commercial à l'adolescence. "J'étais très excité à ce sujet, c'était mon premier travail", a déclaré O’Leary à CNBC en 2017 à propos du concert de préparation de glaces.

Pourtant, la future icône de l’entreprise avait une arrière-pensée pour vouloir travailler au Magoo’s Ice Cream Parlour. "La fille qui m'intéressait travaillait dans le magasin de chaussures juste en face du centre commercial", a admis O’Leary, disant qu'il espérait que travailler près de son béguin donnerait l'occasion de se connaître.

Malgré la motivation romantique, O’Leary a réfléchi lorsque son patron lui a demandé de terminer une certaine tâche. "Que se passe-t-il lorsque vous goûtez de la crème glacée – vous mâchez de la gomme, vous la sortez, vous la jetez par terre", a-t-il expliqué. le Aquarium à requins star a ensuite rappelé la demande indésirable du propriétaire du magasin de crème glacée. "’ Merci pour votre travail aujourd’hui "", se souvient O’Leary. "Avant de partir, mettez-vous à genoux et grattez toute la gomme de la tuile pour qu'elle soit propre pour demain." "

O’Leary a révélé qu’il «pouvait voir la fille que j’aimais juste en face du centre commercial. Je l'ai vue me regarder et j'ai pensé que si elle me voyait à genoux en train de gratter de la gomme, je suis foutu », a-t-il dit, faisant un geste audacieux pour rejeter la directive de son patron.

"J'ai été embauché comme scooper et non comme grattoir", se souvient O’Leary. Sa réponse? Elle l'a licencié immédiatement. «Je suis rentré chez moi et j'ai expliqué ce qui était arrivé à ma mère», a-t-il expliqué. "Elle a dit:" Ce fut une mauvaise erreur. ""

Un «moment motivant»

O’Leary a déclaré que sa mère lui avait donné quelques sages paroles de sagesse qu’il avait à cœur. "" Il y a deux types de personnes dans le monde: celles qui possèdent le magasin et celles qui raclent le s – du sol, et vous devez décider laquelle vous êtes. "", A-t-il dit à sa mère.

L’événement a changé le cours de la vie d’O’Leary. «J'ai pris ma décision ce jour-là, je veux être le propriétaire, pas le grattoir. Et je n'ai jamais travaillé pour personne depuis », a-t-il déclaré. "C'était mon moment de motivation."

Maintenant, M. Wonderful est reconnaissant à la personne qui lui a donné la hache. "Je souhaite pouvoir découvrir que (patron), elle a changé ma vie pour toujours", a déclaré O’Leary. «Je peux me permettre d'aller trouver ce centre commercial et de le raser au bulldozer aujourd'hui à cause d'elle. Merci beaucoup."

En tant que millionnaire autodidacte, O’Leary s'est apparemment bien débrouillé malgré le fait qu'il avait déraillé du cheminement de carrière de scooper laitier-dessert.

