Khloe Kardashian a hâte de “ revenir à la normale ”

La star de la télé-réalité Khloe Kardashian a admis qu’elle avait hâte de “revenir à la normale plus tôt que tard”.

La star de la télé-réalité de 35 ans – qui a une fille de 23 mois, True, avec l’ex-petit ami Tristan Thompson – a remercié les fans de ‘Keeping Up with the Kardashians’ pour leur soutien, et a exprimé l’espoir que la pandémie de coronavirus aura assoupli par l’été.

Khloe a écrit sur Twitter: “J’adore regarder avec vous les gars !!! Qu’en pensait tout le monde?! [love heart emojis]

“Je vous aime tellement! Sérieusement! Je suis tellement reconnaissant pour tout! S’il vous plaît restez en sécurité et restons à la maison afin que nous puissions revenir à la normale plus tôt que plus tard. Nous avons tous ce qu’il faut faire cet été (sic)”

Malgré cela, un rapport a récemment affirmé que Khloe “apprécie la vie” en étant isolée avec son ex-petit ami et leur fille.

La star tout en courbes aime “être ensemble” en “famille” avec Tristan et True – mais elle n’est pas “complètement ouverte” à l’idée de laisser Tristan revenir dans sa vie “de manière romantique”.

L’initié a déclaré: “Khloe aime passer du temps en famille et être tous ensemble en ce moment, mais elle n’est pas complètement prête à laisser Tristan revenir dans sa vie de manière romantique en ce moment.”

Tristan, 29 ans – qui s’est séparé de Khloe après avoir été surpris en train d’embrasser Jordyn Woods lors d’une fête – se battrait pour que leur relation fonctionne.

Le duo de célébrités était antérieurement sorti entre 2016 et 2019, et malgré leur séparation très médiatisée, ils ont toujours été liés romantiquement les uns aux autres au cours des derniers mois.

L’initié a ajouté: “Tristan est vraiment à la hauteur avec Khloe et True et se bat pour que leur relation fonctionne plus que jamais en ce moment.”

