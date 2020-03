Khloe Kardashian a regardé KUWTK avec Tristan Thompson et c’était gênant

Khloe kardashian évacué un peu sur sa relation avec Tristan Thompson hier soir “L’incroyable famille Kardashian” première, ce qui rend d’autant plus surprenant qu’elle a regardé l’épisode aux côtés de son ex.

Alors que la nouvelle heure était diffusée, Khloe a révélé que les deux regardaient le spectacle ensemble, après qu’il soit venu chez elle pour rendre visite à leur fille, True.

“J’adore le fait que Tristan regarde cette première avec moi et il voit maintenant ce qu’ils disent quand il n’est pas là lol AWKWARD !! #KUWTK”, a-t-elle tweeté.

Pendant l’épisode lui-même, ce n’était pas tellement ce que les autres disaient de lui que c’était les propres commentaires de Khloe, dont la plupart n’étaient pas là pour assister au tournage. La première a débuté avec Kim Kardashian tomber sur Tristan à New York et l’inviter à dîner, une décision qui a surpris Khloe.

Comme Khloe a dit que c’était “au-delà de sa générosité”, Kim a fait savoir qu’elle ne pensait toujours pas que “ce que Tristan avait fait était évidemment juste”, se référant à sa tricherie. Cela étant dit, “je sais aussi que c’est le père et la maman de True qui ont trompé papa et tous leurs amis ont pardonné à maman”, a ajouté Kim.

Khloe a dit que les deux étaient dans un “bon endroit” et qu’elle a une politique de “porte ouverte” pour lui de voir True, mais elle pensait que le dîner à New York serait “super maladroit”. Avant que Tristan ne se présente, Kim a averti ses amis qu’il viendrait, avec Winnie Harlow commentant, “Je vais juste garder ma bouche fermée.”

“J’adore le fait que Kimberly dise que personne n’était maladroit”, a tweeté Khloe après que Kim ait dit cela dans un confessionnal, “parce que j’étais tendu en regardant ce #KUWTK.”

Kim poussa l’enveloppe un peu plus loin quand, alors que Tristan était chez Khloe voyant True, elle l’invita à les rejoindre pour le dîner. “Il était censé aller à l’intérieur et manger avec les enfants, mais …”, a déclaré Khloe, avant d’être à portée de voix. Dans un confessionnal, elle a dit que ce serait la première fois qu’ils dîneraient ensemble sans True autour et elle espérait fixer des limites.

“Parfois, les gens pensent que tout va bien, je veux juste qu’on me le demande parce que c’est juste un peu inconfortable pour moi”, a-t-elle ajouté. Sur Twitter, Khloe a également déclaré que le repas entre elle, Tristan, Kim et Kris Jenner était “le dîner le plus inconfortable JAMAIS”, avant de retweeter un adepte qui a dit “vous pouvez vraiment voir la maladresse” entre elle et son ex.

Après avoir rompu le pain ensemble, Khloe a tiré Kim de côté et a dit qu’ils “n’avaient pas besoin de passer du temps” avec Tristan “sans raison.” Elle a ajouté: “Cela ne fait même pas un an que nous avons rompu, donc c’est beaucoup si tôt à mon avis … Je veux juste m’assurer que tout le monde a toujours la tête droite.”

“Permettez-moi de vous applaudir pour tout le coparentage sain qui existe #KUWTK. CETTE MERDE EST DIFFICILE MAIS TELLEMENT RÉCOMPENSANTE”, a-t-elle déclaré dans un autre tweet.

Au moins, nous savons qu’ils sont définitivement sur la même longueur d’onde après avoir regardé tout cela ensemble!

Khloe a également tweeté un peu sur le combat physique brutal entre Kim et Kourtney Kardashian, écrivant: “La merde est devenue si réelle. Je ne pense pas que vous ayez la moindre idée.” Elle a ensuite ajouté: “J’ai les photos pour le prouver lol.”

De la bataille, Rob Kardashian intervint également, tweetant, “mes sœurs ont oublié que nous filmions #KUWTK et pensaient que c’était un mauvais club de filles.” Kourtney ne l’a pas trouvé aussi drôle, retweetant un fan qui a qualifié le combat de “très grincheux” et l’a appelé “poubelle” elle-même.

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!