Khloe Kardashian a une sérieuse question sur le coparentage avec Tristan Thompson

Alors que le drame entre Khloe kardashian et Tristan Thompson a enfin refroidi, apprendre à être coparent avec les autres vient avec son propre ensemble de problèmes à comprendre.

Dans ce petit aperçu de ce soir “L’incroyable famille Kardashian,” Khloe s’est ouverte à maman Kris Jenner à propos de certaines des difficultés qu’elle éprouve pour élever leur fille True ensemble, tout en vivant séparément.

“Pour coparent est une bête différente, c’est probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à comprendre”, a-t-elle déclaré. “Vous devenez territoriale, comme, ‘Ceci est mon bébé, pourquoi tu me dis quoi faire?’ Tu oublies, c’est à la fois notre bébé. “

Dans un confessionnal, elle a expliqué qu’avec le retour de Tristan à Cleveland pour la formation, ils doivent comprendre à quoi ressemblera le calendrier des visites pour leur fille, maintenant que Khloe ne fera pas des allers-retours comme elle l’a fait quand ils étaient ensemble.

“Il lui manque vraiment True et il ne sait pas quand il la verra ensuite et je n’ai pas vraiment réfléchi à la façon dont True va rendre visite à Tristan à Cleveland”, a-t-elle admis. “J’ai juste en quelque sorte évité d’avoir cette conversation.”

En parlant avec sa maman, Khloe a félicité son ex pour être “vraiment cohérente et présente” en ce moment, mais s’est demandé ce que leur nouvel arrangement signifiait pour True, sur le plan logistique.

“Est-ce que cela signifie que je dois envoyer True là-bas toute seule?” se demanda Khloe. “Le coparentage est difficile et vous devez respecter les deux parents. Je ne sais pas avec quoi je me sens à l’aise – je suis sûr qu’il ne me fera rien faire que je ne me sente pas à l’aise, mais c’est juste pour True de ne pas voir son père? “

Khloe a déclaré que l’idée de l’envoyer n’importe où seule lui donnait de «l’anxiété», car elle n’est «qu’un bébé». Elle souhaite également que leur situation ressemble davantage à celle entre Kourtney Kardashian et Scott Disick, notant, “au moins ils sont à trois kilomètres l’un de l’autre”.

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!

