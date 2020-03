Khloe Kardashian contre-attaque

2020-03-28 20:30:06

Khloe Kardashian a riposté à un fan qui l’a accusée de traiter Jordyn Woods injustement.

Khloe Kardashian a applaudi à un fan pour avoir fait exploser son traitement de Jordyn Woods.

Jordyn était la meilleure amie de la jeune sœur de Khloe, Kylie Jenner, 22 ans, jusqu’à ce qu’elle admette avoir partagé un baiser avec l’ex Tristan de Khloe en février 2019, mais les fans n’ont pas été ravis de voir Khloe, 35 ans, pardonner à Tristan mais couper les liens avec Jordyn.

Jordyn, 22 ans, a affirmé lors d’un épisode de “ Red Table Talk ” de Jada Pinkett-Smith que Tristan – qui est le père de la fille de Khloe âgée de 23 mois, True – l’a embrassée sans son consentement.

Un fan a écrit sur Twitter: “Alors ils ont tous pardonné à Tristan d’avoir trompé Khloe, ils doivent donc pardonner aussi à Jordan car il l’a embrassée sans son consentement! J’adore toutes les femmes de cette famille mais je ne suis pas d’accord avec l’hypocrisie (sic). ”

Cependant, Khloe a riposté et a écrit: “Nous avons pardonné aux deux parties! Et la chose non-confidentielle est proche de dire. L’histoire entière est du ouï-dire mais je vous laisse courir avec tout ce que vous voulez.

“Si vous êtes un vrai fan, vous auriez suivi mes histoires Insta où j’ai répété à plusieurs reprises comment j’ai pardonné aux deux parties et je veux que les deux parties soient en paix. Et c’est pour le bien-être mental de chacun (sic).”

Pendant ce temps, Khloe a récemment salué les compétences parentales de Tristan, le saluant comme une “grande personne”.

La star de télé-réalité a partagé: “Je sais que son père est une personne formidable. Je sais combien il l’aime et se soucie d’elle. Alors je veux qu’il soit là.”

Khloe et Tristan, 29 ans, sont déterminés à faire de leur mieux pour leur fille, même s’ils ne sont plus ensemble.

Et Khloe a précédemment admis qu’elle avait pris des conseils sur la façon de devenir co-parent en regardant ses propres parents, Kris Jenner et feu Robert Kardashian, relever le défi d’élever leurs enfants.

Khloe a déclaré: “Je me souviens toujours, à quel point [they were].

“Je suis sûr maintenant que je l’ai vécu moi-même en essayant de coparentalité qu’ils étaient si fluides avec ça. Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre.”

Mots clés: Khloe Kardashian, Jordyn Woods, Tristan Thompson

Retour au flux

.