Khloé Kardashian dit que c’est pourquoi elle battrait Kourtney Kardashian dans un combat

De nombreux fans attendaient l’altercation entre Kim Kardashian West et Kourtney Kardashian lors de cette saison de Keeping Up with the Kardashians. Le combat a été présenté dans l’épisode de cette semaine, et tout en donnant des commentaires sur les réseaux sociaux pendant qu’il était diffusé, Khloé Kardashian a déclaré qu’elle “démolirait” Kourtney dans un combat.

(L-R) Khloé Kardashian et Kourtney Kardashian en 2016 | Rebecca Smeyne / .

Le combat a secoué le monde ‘KUWTK’

Lorsque l’épisode très attendu qui mettait en vedette le combat entre les sœurs a été diffusé jeudi, Khloé a tweeté le tout en direct, donnant des réactions sincères à tout ce qui se passait.

Dans l’épisode, le combat physique a commencé comme une altercation verbale lorsque Kim a commencé à parler de l’éthique de travail de Kim et Kendall Jenner. Kim a dit à Kourtney qu’elle ne se souciait de rien.

Quand Kim a dit cela, Kourtney est devenu furieux, lui disant: «Tu agis comme si je ne le fais pas. Vous avez ce récit dans votre esprit. Je vais littéralement vous f ** k up si vous le mentionnez à nouveau. Mais, honnêtement, changez le récit dans votre esprit. Je travaille mon f ***** g a ** off. “

Dans une récente interview, Kim a expliqué pourquoi elle avait frappé sa sœur, disant que les choses bouillonnaient sous la surface depuis un certain temps. Elle laisse entendre que Kourtney n’a pas voulu faire partie de la série mais ne voulait pas être celle qui s’éloigne du tournage.

Elle a expliqué: «Je sens que ça a été beaucoup de ressentiment accumulé de Kourtney, ou tout simplement le sentiment qu’elle ne veut plus vraiment filmer. Ce n’est pas le genre de personne à prendre une décision et à dire: “ OK les gars, je ne vais pas filmer ”, mais elle viendrait travailler avec une attitude tous les jours, s’en prend à tout le monde, de l’équipe à nous et ne le ferait pas ” t vraiment prendre cette décision. ” La bagarre a entraîné l’arrêt de la production de l’émission.

Les fans réagissent à Khloé en disant qu’elle battrait Kourtney

Pendant le combat à l’écran, Khloé a tweeté: «Je démolirais Kourts un ** lol ne joue pas. J’ai 5’10 ”. Elle est à 5 pieds par une bonne journée #KUWTK. ”

Je démolirais Kourts cul lol ne joue pas. J’ai 5’10 ”. Elle est à 5 pieds par une bonne journée #KUWTK

Sur Twitter, les fans ont reçu le tweet de Khloé avec une réaction mitigée, se demandant pourquoi elle penserait à dire une telle chose.

Un fan pensait que l’énergie de Khloé aurait pu être mieux dépensée pour briser ses sœurs, puis se demander si elle pouvait battre Kourtney dans un combat. «Vous frappez pour les faux les séparant. Si vous étiez si fort, vous auriez pu arrêter le combat “, a tweeté quelqu’un.

D’autres ont insinué que Khloé était hypocrite dans cette situation, compte tenu de ses situations avec Jordyn Woods et Blac Chyna. Une personne a tweeté: «

Mais tu n’as pas combattu Jordan tho », avec un autre qui a dit:« Mais tu ne voulais pas de la fumée avec Blackchyna. »

Garder le contact avec les Kardashians est diffusé le jeudi sur E !.