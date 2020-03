Khloe Kardashian en quarantaine avec l’ex Tristan Thompson

2020-03-20 21:30:03

Khloe Kardashian et Tristan Thompson sont “en quarantaine ensemble” avec leur fille True, bien qu’ils ne soient plus en couple.

Khloe Kardashian et Tristan Thompson sont en «quarantaine ensemble» avec leur fille True.

L’ancien couple s’est rapproché ces derniers mois après leur rupture l’année dernière lorsque Tristan a été aperçu en train d’embrasser Jordyn Woods lors d’une fête en février.

Et comme il est conseillé aux gens de rester chez eux autant que possible au milieu de la pandémie actuelle de coronavirus, Khloe et Tristan ont séjourné ensemble afin qu’ils puissent tous les deux être avec leur fille de 23 mois, True.

Un initié a déclaré au magazine Us Weekly: “Khloé, Tristan et True mettent en quarantaine ensemble.”

Alors qu’une autre a ajouté à la publication: “Khloé n’a pas de sentiments négatifs ou négatifs envers Tristan à ce stade. La mise en quarantaine lui a donné un faible pour lui, et elle sait qu’il fera toujours partie de sa vie d’une manière ou d’une autre parce que il est le père de True. Khloé a été ouvert et réceptif envers Tristan. ”

Pendant ce temps, des sources ont récemment affirmé que Khloe avait «dépassé» le scandale de la tricherie de Tristan.

Une source a déclaré: “Ce n’est pas vraiment quelque chose dont Khloe parle maintenant. C’est arrivé il y a un an, c’était difficile, mais elle a évolué. Elle a travaillé dur pour dépasser toute la négativité.

“Son objectif principal est désormais la coparentalité avec Tristan. Elle ne se soucie de rien d’autre. Elle veut juste que True se sente aimée et ait ses deux parents dans sa vie.”

Plus tôt cette année, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’, 35 ans, a salué Tristan, 29 ans, comme une “grande personne” malgré leurs différences.

Elle a dit: “Je sais que son père est une personne formidable. Je sais combien il l’aime et se soucie d’elle. Je veux donc qu’il soit là.”

Et Khloe a déclaré qu’elle avait pris des conseils sur la coparentalité en regardant ses parents, Kris Jenner et le regretté Robert Kardashian, naviguer en coparentalité lorsqu’elle était enfant.

Elle a dit de ses parents: “Je me souviens toujours [they were]. Je suis sûr maintenant que je l’ai vécu moi-même en essayant de coparentalité qu’ils étaient si fluides avec ça. Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre. “

Mots clés: Khloe Kardashian, Tristan Thompson

Retour au flux

.