Khloe Kardashian est «coparentalité heureuse» avec Tristan Thompson

La star de la télé-réalité Khloe Kardashian et Tristan Thompson «coparrainent joyeusement» leur fille True.

La star de la télé-réalité de 35 ans et Tristan, 28 ans – qui se sont séparés après que le basketteur a été impliqué dans un scandale de tricherie avec Jordyn Woods – sont déterminées à être les meilleurs parents possibles pour leur fille de 22 mois, True, mais ils n’ont pas l’intention de raviver leur romance.

Une source a déclaré à Us Weekly: “Ils sont heureux de coparentalité. Il n’est pas prévu pour eux de se remettre ensemble.”

La relation de Khloe et Tristian s’est effondrée après avoir été surpris en train d’embrasser Jordyn lors d’une fête à Los Angeles en février dernier.

Après l’annonce de la nouvelle, la star de télé-réalité a rapidement mis fin à leur romance, qui avait commencé en septembre 2016.

Pendant ce temps, Khloe a précédemment admis qu’elle était heureuse de dire au revoir à 2019.

La star tout en courbes a réfléchi sur 12 mois turbulents dans un long post sur sa page Instagram, alors qu’elle marquait le début de 2020.

Khloe – dont le post présente des clips vidéo et des photos de l’année dernière – a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “2019, je suis heureux de vous dire au revoir

“Ils vous disent que vous ne devriez pas regarder en arrière, mais je vais vous suggérer de le faire. Soyez courageux, regardez en arrière et réfléchissez à votre dernière année; Ou la dernière décennie! C’est OK de vous rappeler ce que vous avez vécu et ce que vous avez surmonté.

“Nous pouvons ne pas être en mesure de contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous devons nous rappeler que toutes choses sont impuissantes à moins que nous ne leur donnions le pouvoir. Alors, que ce pouvoir soit l’empathie, la compréhension, la gentillesse, la grâce, l’amour et le respect. N’oubliez pas que Dieu a et aura toujours votre dos. Ayez la foi que la vie s’améliorera tant que nous croirons en nous-mêmes. Nous devons nous sentir intérieurement reconnaissants de tout et nous efforcer de devenir de meilleures personnes chaque jour. (sic) “

