Khloe Kardashian est passée du drame de Tristan Thompson

Khloe Kardashian a “quitté” son drame avec l’ex-petit ami Tristan Thompson, et se concentre désormais sur la coparentalité de leur fille de 22 mois, True avec lui.

Khloe Kardashian a “évolué” de son drame avec l’ex-petit ami Tristan Thompson.

La star de téléréalité de 35 ans a été dévastée en février de l’année dernière, lorsque son petit-ami de l’époque, Tristan, lui a été infidèle alors qu’il a été aperçu en train d’embrasser Jordyn Woods – alors la meilleure amie de la sœur de Khloe, Kylie Jenner – lors d’une fête.

Mais un an après le drame, Khloe – qui a une fille de 22 mois, True with Tristan – a maintenant “dépassé toute la négativité” et a mis le chagrin derrière elle.

Un initié a déclaré: “Ce n’est pas vraiment quelque chose dont Khloe parle maintenant. C’est arrivé il y a un an, c’était difficile, mais elle a évolué. Elle a travaillé dur pour dépasser toute la négativité.”

Au lieu de cela, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ se concentre sur la coparentalité de sa fille avec Tristan, avec qui elle a toujours de bonnes relations.

La source a ajouté: “Son objectif principal est désormais la coparentalité avec Tristan. Elle ne se soucie de rien d’autre. Elle veut juste que True se sente aimée et ait les deux parents dans sa vie.”

Et malgré une bonne entente avec la star de la NBA, Khloe ne revient définitivement pas avec Tristan.

S’adressant au magazine People, l’initié a insisté: “Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble. Ce n’est pas quelque chose qui intéresse Khloe. Mais ils s’entendent très bien.”

Les perspectives positives de Khloe surviennent alors qu’elle était heureuse de dire au revoir à 2019 au début de la nouvelle année le mois dernier, alors qu’elle marquait le début de 2020 sur les médias sociaux.

Elle a écrit: “2019, je suis heureux de vous dire au revoir

“Ils vous disent que vous ne devriez pas regarder en arrière, mais je vais vous suggérer de le faire. Soyez courageux, regardez en arrière et réfléchissez à votre dernière année; Ou la dernière décennie! C’est OK de vous rappeler ce que vous avez vécu et ce que vous avez surmonté.

“Nous pouvons ne pas être en mesure de contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous devons nous rappeler que toutes choses sont impuissantes à moins que nous ne leur donnions le pouvoir. Alors, que ce pouvoir soit l’empathie, la compréhension, la gentillesse, la grâce, l’amour et le respect. N’oubliez pas que Dieu a et aura toujours votre dos. Ayez la foi que la vie s’améliorera tant que nous croirons en nous-mêmes. Nous devons nous sentir intérieurement reconnaissants de tout et nous efforcer de devenir de meilleures personnes chaque jour. (sic) “

.