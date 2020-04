Khloe Kardashian et Tristan Thompson «à moitié sérieux» au sujet d’un autre bébé

2020-04-18 10:30:04

Khloe Kardashian et Tristan Thompson sont “à moitié sérieuses et à moitié en train de plaisanter” sur le fait d’avoir un autre enfant ensemble, un an après leur séparation.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ s’est séparée du basketteur il y a plus d’un an, mais il pense que leur fille de deux ans, True “a besoin d’un frère” et elle a récemment insisté sur le fait que la seule façon d’avoir un deuxième bébé ensemble serait par insémination artificielle.

Un ami a déclaré à PEOPLE: “Khloé a voulu devenir maman pendant des années avant de tomber enceinte de True. Être maman est encore plus précieux qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Elle aime tout. Elle veut absolument un frère pour True. Tristan semble être sur la même page et aimerait aussi un frère pour True.

“Bien que la coparentalité au lieu d’être ensemble ne soit pas la situation ultime dans l’esprit de Khloé, elle est très heureuse de la façon dont elle et Tristan élèvent True. Et maintenant, avec le verrouillage, Tristan est à Los Angeles depuis des semaines. Lui et True sont passer plus de temps que jamais ensemble. Khloé en est très heureux. ”

Dans des scènes diffusées sur un récent épisode de “ Keeping Up With the Kardashians ”, le couple a discuté d’avoir un autre enfant ensemble après que Tristan a conseillé à son ancienne petite amie de ne pas se débarrasser de tous les vieux jouets de True lors d’un appel FaceTime.

Il a dit: “Que se passe-t-il si nous avons une autre fille? Nous devons tout acheter à nouveau.”

Khloe, 35 ans, a dit: “Qui a une autre fille avec toi?”

Tristan a insisté: “Écoutez, je dis juste, True a besoin d’un frère.”

L’animatrice de “ Revenge Body ” a ensuite insisté sur le fait qu’elle n’essaierait pas de concevoir un enfant avec le sportif de 29 ans de manière traditionnelle.

Elle a dit: “Je pourrais obtenir des embryons et avoir un frère. Je pourrais avoir besoin d’emprunter du sperme ou de vous en procurer … nous verrons cela plus tard. C’est un tout autre épisode.”

Khloe a également admis que la «coparentalité» est très difficile.

Elle a dit: “Co-parent est une bête différente, c’est probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à comprendre. Parce que, vous devenez territoriale. Comme, ‘Ceci est mon bébé. Pourquoi me dites-vous quoi faire? ” Tu oublies, oh non, c’est à la fois ton bébé. ”

