Khloe Kardashian «fait tout» pour coparentalité pacifiquement

Khloe Kardashian “fait tout ce qui est en son pouvoir” pour coparentalement pacifiquement avec son ex-petit ami Tristan Thompson.

“ Keeping Up with the Kardashians ” veut se concentrer sur la coparentalité avec la star du basket-ball Tristan Thompson – avec qui elle partage sa fille True – car ses parents étaient si doués pour ne pas la laisser, ainsi que ses frères et sœurs, savoir qu’ils s’étaient séparés.

Parlant dans un clip bonus comme indiqué sur le E de la famille! émission de télé-réalité, elle a déclaré: “J’avais environ quatre ou cinq ans et je me souviens toujours à quel point c’est incroyable … Je suis sûre maintenant que je suis passée par moi-même en essayant de coparentalité, qu’ils étaient si fluides avec ça. Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre. Pour moi, True a un an et un mois donc elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais pour moi, elle sait et elle ressent de l’énergie et je suis un grand croyant. Donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas mettre une énergie lourde autour d’elle. Enfant, je ne savais pas. Mes parents étaient si bons pour ne pas nous laisser ressentir tout ce qu’ils traversaient. Et je veux pour lui donner la même chose. Et je sais que son père est une personne formidable, je sais combien il l’aime et se soucie d’elle, donc je veux qu’il soit là. ”

Pendant ce temps, Khloe a précédemment admis qu’elle était “fière” de la relation qu’elle avait établie avec Tristan malgré leur rupture.

Khloe a partagé une vidéo sur son histoire Instagram montrant des ballons qu’elle avait reçus de Tristan pour marquer le lancement de sa nouvelle collaboration de parfum avec ses sœurs.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui, c’était le lancement de ma collection de diamants roses avec KKW Fragrance et j’ai reçu ces ballons de la part de bébé True et Tristan et j’apprécie vraiment l’amour et la prévenance. Je suis vraiment fière du lieu de co-parentalité que nous sommes! “

