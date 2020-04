Khloe Kardashian: La coparentalité est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite

2020-04-17 01:30:07

Khloe Kardashian affirme que la coparentalité est la «chose la plus difficile» qu’elle ait jamais eu à faire, car elle est tellement «territoriale» envers son enfant.

Khloe Kardashian affirme que la coparentalité est la «chose la plus difficile» qu’elle ait jamais eu à faire.

La star de téléréalité de 35 ans a une fille de deux ans, True, avec son ex-petit ami Tristan Thompson, et a déclaré que la coparentalité avec succès peut parfois être délicate, car elle est tellement «territoriale» par rapport à son enfant.

S’exprimant lors d’un épisode de ‘Keeping Up with the Kardashians’, elle a déclaré: “Co-parent est une bête différente, c’est probablement la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à comprendre. Parce que, vous obtenez territoriale. est mon bébé. Pourquoi tu me dis quoi faire? Tu oublies, oh non, c’est à la fois ton bébé. ”

L’épisode du E! la téléréalité a été filmée l’année dernière alors que la saison de basket-ball de Tristan venait de commencer et qu’il vivait à Cleveland, Ohio – où il joue pour les Cleveland Cavaliers – tandis que Khloe et True étaient de retour en Californie.

Lorsqu’ils étaient ensemble, Khloe irait en Ohio avec Tristan, mais depuis leur séparation au début de 2019, les choses sont devenues plus difficiles.

Elle a ajouté: “En général, je fais des allers-retours toutes les deux semaines à Cleveland. Il manque vraiment True et il ne sait pas vraiment quand il la verra ensuite. Je n’ai vraiment pas beaucoup réfléchi à la façon dont True va rendre visite à Tristan à Cleveland. J’évite juste d’avoir cette conversation.

“Tristan a été vraiment cohérent et présent et c’est super, mais je n’ai même pas encore pensé à cette partie. Que je n’y vais pas, ce qui est bien. Nous n’en avons pas encore parlé, mais je suis comme, ‘Est-ce que cela signifie que je dois envoyer True là-bas seule?’ ”

Et l’hôte de «Revenge Body» se sent envieux de sa sœur aînée Kourtney Kardashian, qui vit toujours à «deux milles» de son ex-petit ami Scott Disick, avec qui elle a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans. .

Elle a dit à sa mère Kris Jenner: “Kourtney et Scott, au moins, ils sont à deux miles l’un de l’autre. Cela me donne juste de l’anxiété de penser que je devrais l’envoyer n’importe où. Ce n’est qu’un bébé.”

Pendant ce temps, la pandémie de coronavirus a également eu un impact sur la routine de coparentalité de Khloe et Tristan, et la star du sport de 29 ans vivrait maintenant chez Khloe afin qu’il puisse toujours voir True tout en maintenant les règles de distanciation sociale et d’auto-isolement .

Mots clés: Khloe Kardashian, Tristan Thompson

Retour au flux

.