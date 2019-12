Khloe Kardashian ne revient pas avec Tristan Thompson mais elle le désire désespérément dans sa vie pour une raison

Khloe Kardashian et Tristan Thompson ont traversé beaucoup de choses cette dernière année. Le couple a commencé à se fréquenter en 2016, a accueilli une fille ensemble et a survécu à des allégations de tricherie. Malgré cela, ils ont soudainement rompu en février 2019 après qu'il a été révélé que Thompson l'avait trompée avec son ami de la famille Jordyn Woods.

Même si Kardashian et Thompson sont séparés depuis plusieurs mois maintenant, beaucoup de gens pensent toujours qu'ils pourraient se remettre ensemble. Cependant, des initiés ont récemment révélé que Kardashian ne voulait pas reprendre Thompson et ne l'aurait dans sa vie que pour une raison spécifique.

Tristan Thompson tente de reconquérir Khloe Kardashian

Khloe Kardashian | Michael Tullberg / WireImage

Il y a quelques mois, Kardashian a révélé sur L'incroyable famille Kardashian que Thompson avait essayé de revenir avec elle. Elle a partagé qu'il lui avait envoyé «d'innombrables fleurs, appels, SMS». Il a même essayé de la faire partir en voyage avec lui.

En septembre, Thompson a envoyé à Kardashian une Porsche chère, bien que cette décision n'ait pas semblé impressionner autant Kardashian.

Thompson a également rendu public ses sentiments pour Kardashian. En novembre, après que Kardashian a été nommé Reality Star du People’s Choice Award de 2019, Thompson a écrit sur Instagram: «Félicitations Momma Koko pour avoir remporté la meilleure star de télé-réalité 2019, soit deux années de suite. Deux fois champion. J'adore le son de ça. Je suis tellement fier de tout ce que vous avez accompli cette année. »

Une source a également confirmé à E! La nouvelle que Thompson est très persistant car "il sait qu'il a fait une grosse erreur et a perdu la meilleure chose qui lui soit arrivée."

Les fans soupçonnent Khloe Kardashian de reprendre Tristan Thompson

Bien que Kardashian n'ait pas beaucoup bougé face aux mouvements de Thompson, de nombreux fans croient qu'elle le fera finalement.

Cela est dû au fait que Kardashian a ramené Thompson plusieurs fois tout au long de leur relation, même s'il continuait à la tromper. Ils ont même accueilli une fille, True, ensemble en 2018 malgré de nombreux rapports d'infidélité de la part de Thompson.

Les fans se souviennent également d'avoir vu Thompson agir grossièrement envers la famille de Kardashian le L'incroyable famille Kardashian, mais elle était toujours à ses côtés. En tant que tel, il est logique pour beaucoup de spectateurs que Kardashian veuille au fond être avec Thompson, quoi qu'il arrive.

Certaines personnes ont même déclaré qu'à ce stade, elles n'avaient plus de sympathie pour Kardashian si elle revenait avec Thompson. Un fan de Reddit a déclaré: "Si elle essaie de jouer la victime la prochaine fois qu'il triche, je jure devant Dieu …"

Des sources disent que Khloe Kardashian ne veut pas reprendre Tristan Thompson

Malgré toutes les spéculations des fans, des sources proches de Kardashian affirment qu'elle n'a pas l'intention de reprendre Thompson pour le moment.

Plus tôt ce mois-ci, un initié a déclaré à People qu '"elle est flattée qu'il essaie de la reconquérir, mais pas suffisamment flattée pour avoir une relation amoureuse avec lui". Cependant, la source a ajouté que "qui sait ce qui se passera dans l'avenir."

L'initié a ensuite précisé que Kardashian et Thompson communiquaient toujours beaucoup, mais tout cela pour le bien de la coparentalité de leur fille, en disant: «En ce moment, elle se concentre sur le fait de bien s'entendre avec lui afin qu'ils puissent avoir le meilleur temps en famille avec True. "

Kardashian a été ouverte sur le fait que la coparentalité avec son ex-petit ami n'est pas facile, mais elle est déterminée à ne pas le fuir de sa vie et de celle de sa fille.

«Je veux montrer à ma fille que ça va et que c'est une belle chose de pardonner aussi à son père. C'est une personne formidable », a déclaré Kardashian. «Je veux toujours que True soit entouré d'amour. Et je sais que les bébés ressentent de l'énergie… et je veux juste qu'elle se sente toujours aussi heureuse, autant que je peux. "