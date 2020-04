Khloé Kardashian n’est plus une favorite des fans parmi ses sœurs

Khloé Kardashian a été présentée au monde en 2007 lorsqu’elle est devenue un acteur principal de Keeping Up With the Kardashians. Bien que sa sœur Kim ait d’abord été la star de la série, Khloé elle-même a rapidement séduit les téléspectateurs par sa personnalité.

Cependant, après de nombreuses années, les fans commencent maintenant à détester certaines choses à propos de Kardashian. Lisez la suite pour découvrir pourquoi elle est abandonnée comme favorite des fans parmi ses sœurs.

Khloé Kardashian est connue pour sa forte personnalité

Khloe Kardashian | David Crotty / Patrick McMullan via .

Dès le départ, Kardashian s’est imposée comme le membre de la famille avec la personnalité la plus forte. Elle était souvent très franche au sujet de ses vues et ne retenait pas ses mots. En conséquence, les téléspectateurs ont aimé qu’elle n’ait pas peur d’appeler les gens lorsqu’ils faisaient quelque chose de mal.

Beaucoup de gens l’ont également décrite comme terre-à-terre parce que, dans les premières saisons, elle se concentrait moins sur son apparence que ses sœurs aînées. Elle a également été ouverte sur le fait qu’elle était connue comme la «grosse sœur» de sa famille, ce qui rend ses combats plus accessibles aux fans.

Pourquoi de nombreux fans sont maintenant «tellement fait» avec Khloé Kardashian

Bien que Kardashian était populaire à l’époque, les fans croient aujourd’hui que sa forte personnalité est allée trop loin. En fait, ils croient qu’elle a agi davantage comme une personne méchante plutôt que comme une personne qui a une attitude honnête, qui dit ce qu’elle est.

Pour beaucoup de téléspectateurs de Keeping Up With The Kardashians, cela est devenu évident au cours des dernières saisons, lorsque Kardashian a pu être vue en train de se moquer constamment de sa sœur aînée Kourtney.

“Il me semble que Khloe est dans le train de la haine de Kourt depuis des années et elle fera équipe avec n’importe qui pour être” anti-Kourt “” Kourt est fou “”, a déclaré un fan sur Reddit. «Ce qui me dérange le plus, c’est la façon dont Khloe regarde les autres quand Kourtney parle. Khloe rend ces visages comme Kourtney est littéralement fou, ce qui est tellement désagréable! … Je suis un grand défenseur de Khloe depuis un certain temps, mais après l’affaire Jordyn, cela a un peu bouleversé la réalité pour moi à quel point elle est vraiment vicieuse. “

D’autres fans ont émis l’hypothèse que l’impolitesse de Kardashian envers Kourtney pourrait être le résultat de son désir de longue date d’acceptation dans sa famille.

Un téléspectateur a écrit: «Khloe a toujours voulu être appréciée par Kim et Kris bc, elle n’a jamais eu cette attention en grandissant. Maintenant, elle est enfin avec les alphas et elle n’a pas peur d’utiliser Kourtney comme sac de boxe pour y rester. “

En fin de compte, alors que les fans croient que Kourtney n’est pas parfaite non plus, il semble que Kardashian ne fasse aucune faveur en étant méchamment inutile envers sa sœur aînée.

Les fans croient également que Khloé Kardashian a maltraité ses amis

Au fil des ans, les fans ont également réalisé que Khloé n’avait pas une bonne histoire d’amitié avec ses copines. Par exemple, elle est connue à ce jour avec certains des ex de ses amis, ce qui est mal vu par de nombreuses personnes.

De plus, certains fans ont appelé Khloé une fille «pick me», également connue comme quelqu’un «qui essaie de se distinguer des autres femmes avec l’intention de se faire paraître plus attrayante pour les autres hommes».

La preuve de cela vient des relations turbulentes de Kardashian dans le passé, où elle a montré maintes et maintes fois qu’elle était prête à rester avec des hommes qui la trompaient. Par exemple, Lamar Odom et Tristan Thompson ont rencontré plusieurs femmes alors qu’elles étaient mariées avec Kardashian. Cela fait croire à beaucoup de gens qu’elle a tendance à vouloir plaire à ses hommes et même à blâmer d’autres femmes pour le comportement de ses hommes.