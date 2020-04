Khloe Kardashian organise True une fête en vase clos

2020-04-12 19:30:06

La fête d’anniversaire de la fille de Khloe Kardashian, True, vient d’être suivie par eux deux et son père Tristan Thompson.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ doit marquer son deuxième anniversaire de manière isolée au milieu de la pandémie de coronavirus, et malgré le verrouillage, Khloe a organisé une énorme fête sur le thème des Trolls pour eux trois.

S’adressant à Instagram, elle a partagé: “Miss True est sur le point de se réveiller et ce sont tous ses cadeaux d’anniversaire. Elle va paniquer. Je veux dire, regardez ce glacier de tante Kiki. Elle est tellement aimée et gâtée, nous ne pouvait pas demander autre chose. Même si cette fête est composée de sa maman, papa et True, elle se sentira aimée et adorée. C’est juste fou, elle est tellement gâtée mais elle est douce. ”

Alors que la famille avait initialement prévu d’y être, la célèbre famille de Khloe enverra maintenant ses meilleurs voeux à True via le chat vidéo.

Une source a récemment déclaré: “Khloé, True et Tristan seront ensemble dimanche, mais il n’y aura pas de somptueuse fête Kardashian cette fois. Ils ne peuvent pas être avec le reste de la famille, elle a donc fait des gâteaux individuels à déposer. au domicile de ses sœurs et de son frère, et de sa maman, alors tout le monde reçoit un gâteau. Ensuite, tout le monde se réunira dimanche sur Zoom pour chanter “Joyeux anniversaire” et souffler les bougies. ”

Khloe prévoit également une «chasse aux œufs de Pâques» pour sa fille True pour marquer les vacances ainsi que l’anniversaire de sa petite fille.

Parlant de ses projets sur un Instagram Live, elle a partagé: “Elle n’a jamais eu comme une chasse aux œufs de Pâques parce qu’elle a toujours été trop jeune, donc je vais faire des choses amusantes, engageantes et différentes pour elle. Ce sera vraiment amusant pour sa.”

