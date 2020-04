Khloe Kardashian paie pour la nourriture des acheteurs âgés

2020-04-18 22:30:05

Khloe Kardashian a payé les achats de nourriture des personnes âgées au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de téléréalité de 35 ans se serait rendue dans diverses épiceries de sa région pour assumer le coût des aliments achetés par les acheteurs âgés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les personnes âgées sont parmi les plus à risque de mourir du virus respiratoire, et de nombreux magasins leur réservent des heures spécifiques pour acheter les aliments dont ils ont besoin pour s’isoler eux-mêmes à la maison.

Selon TMZ, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a visité les magasins Trader Joe’s et Ralphs dans la région de Los Angeles, où elle est intervenue pour payer la note des acheteurs vulnérables.

Khloe aurait également aidé ceux qui travaillent dans les magasins, en achetant des cartes-cadeaux de magasin pour plus de 200 employés dans divers endroits qu’elle a visités, avec l’intention de donner la possibilité d’acheter de la nourriture pour eux-mêmes et leurs familles.

L’acte aimable de la star de “ Revenge Body ” vient après que sa sœur Kim Kardashian West ait fait un don d’un million de dollars via sa marque de shapewear SKIMS pour aider à lutter contre le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19.

Kylie Jenner a également fait don d’un million de dollars à des fonds de secours pour le virus, ainsi qu’à transformer sa marque de soins pour la peau, Kylie Skin, en usine de production de désinfectant pour les mains.

Le mois dernier, la milliardaire de 22 ans et sa gamme de produits de beauté ont confirmé avoir fait équipe avec le conglomérat de beauté et l’investisseur de Kylie Skin, Coty, pour distribuer les gels antibactériens aux hôpitaux de Californie.

Le désinfectant pour les mains comprenait également un message spécial pour les destinataires, qui se lisait comme suit: “Dédié aux premiers intervenants qui travaillent pour soutenir nos communautés.”

Un représentant de Kylie Skin a confirmé que le désinfectant pour les mains sera fabriqué par les usines de Coty et n’affectera pas la production des produits Kylie Skin.

