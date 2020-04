Khloe Kardashian pourrait ne plus jamais sortir avec lui

2020-04-07 20:30:04

Khloe Kardashian a avoué qu’elle ne pourrait “plus” jamais sortir avec elle après sa séparation de Tristan Thompson.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ s’est séparée de Tristan Thompson – le père de sa fille de 23 mois, True – après qu’il l’ait trompée en embrassant le copain de sa sœur Jordyn Woods, mais elle insiste sur le fait qu’elle ne se précipitera pas dans une relation bientôt car elle se concentre sur sa famille.

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait à nouveau sortir avec elle, elle a répondu dans un aperçu d’un épisode à venir de la famille E! émission de télé-réalité: “Non, je n’y pense même pas. J’ai des amis qui me disent:” Je veux te mettre en relation avec quelqu’un “. Je m’en fiche. Je suis concentré sur moi et sur True. C’est juste ce que je fais. Qui sait? Peut-être que je ne sortirai plus jamais. ”

La personnalité de la télé-réalité de 35 ans a également insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas de bébé pour le moment et ne serait pas opposée à la congélation de ses œufs.

Quand Kris lui a demandé si elle voulait un autre bébé, Khloe a répondu: “Pas maintenant, non.”

C’est alors que Kris a suggéré à Khloe de “congeler ses œufs” pour avoir des enfants à l’avenir, ce à quoi la mère d’un enfant a répondu: “Si je le veux, je le ferai un jour. Je m’en fiche. Je pas inquiet. ”

Khloe et Tristan travaillent dur pour coparentalité leur fille parce qu’elle ne veut pas “d’énergie lourde” autour de True.

S’exprimant à l’époque, elle a déclaré: “Pour moi, True est un et, comme, âgé d’un mois, donc elle ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais pour moi, elle le sait et elle ressent de l’énergie. Je suis un grand croyant donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne mettre aucune énergie lourde autour d’elle …

“Je me souviens toujours, combien incroyable [my parents were with the kids after they split]. Je suis sûr maintenant que je l’ai vécu moi-même en essayant de coparentalité qu’ils étaient si fluides avec ça. Je n’ai jamais, jamais entendu mes parents parler irrespectueusement de l’autre. “

Mots clés: Khloe Kardashian, Jordyn Woods, Tristan Thompson

