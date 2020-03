2020-03-14 07:30:05

La star de la réalité Khloe Kardashian a révélé qu’elle prie pour “l’humanité” au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Khloe Kardashian prie pour “l’humanité” au milieu de l’épidémie de coronavirus.

La star de la télé-réalité de 35 ans a utilisé son histoire Instagram pour encourager ses abonnés à prendre soin d’eux-mêmes et à révéler qu’elle prie pour sa “famille, ses amis et l’humanité”.

Khloe – qui a une fille de 23 mois appelée True avec la star du basket-ball Tristan Thompson – a déclaré: “Dieu, s’il vous plaît, protégez ma famille, mes amis et l’humanité. Rendez-nous invisibles au virus ou à quiconque le contient, aidez ceux qui sont malades et prenez aux plus démunis. ”

Khloe a également offert quelques conseils de santé à ses disciples.

Elle a écrit: “Je m’occupe toujours de l’esprit, du corps et de l’âme. Maintenant plus que jamais, il est si important de prendre soin de vous et de votre entourage. Veuillez rester en sécurité, en bonne santé et prendre les précautions nécessaires pour vous protéger et protéger vos proches. . ”

Khloe a encouragé ses adeptes à se laver les mains fréquemment et à éviter de se toucher le visage au milieu de la crise sanitaire en cours.

Pendant ce temps, Tom Hanks a récemment révélé qu’il prenait les choses “un jour à la fois” après son diagnostic de coronavirus.

L’acteur et sa femme Rita Wilson sont récemment entrés en isolement après avoir été diagnostiqués avec le virus en Australie, et Tom s’est ensuite rendu sur Instagram pour faire le point sur leur état de santé.

Parallèlement à une photo de lui-même et de Rita, Tom a écrit: “Bonjour les amis. @Ritawilson et je tiens à remercier tous ceux qui sont ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés, donc nous ne le diffusons pas. à quelqu’un d’autre. Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave. Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d’experts et prendre soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels, il n’y a pas de pleurs au baseball. Hanx (sic) “

Mots clés: Khloe Kardashian, Tom Hanks, Rita Wilson

