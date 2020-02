Khloé Kardashian révèle si elle est ouverte à avoir plus d’enfants

Il ne fait aucun doute que Khloé Kardashian aime être la mère de sa petite fille, c’est vrai, mais cherche-t-elle à ajouter quelques bébés à sa progéniture?

C’est la question que beaucoup d’entre nous ont eue récemment car nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si Kardashian veut rattraper ses sœurs en ayant plus d’enfants.

Bien qu’elle ait toujours été ouverte à l’idée d’avoir un autre bébé, Kardashian a récemment partagé qu’elle était d’accord pour être maman d’un enfant pour le moment.

Kardashian a récemment révélé qu’elle était «contente» d’être mère d’un enfant

Alors que les sœurs aînées de Kardashian étaient convaincues dès le début qu’elles voulaient de grandes familles, elle n’est pas vraiment sûre de vouloir être la mère de plus d’un enfant.

Lors d’une interview en décembre 2019 avec les co-hôtes de The Real, avec ses sœurs, Kourtney et Kim, KoKo a révélé si elle avait fini d’avoir des enfants.

Bien qu’elle soit ouverte à l’idée d’accueillir plus de bébés à l’avenir, Kardashian a expliqué qu’elle était parfaitement bien d’être maman.

“Je ne sais pas. Je suis tellement contente de True et moi », a-t-elle déclaré à propos de sa fille de 1 1/12 ans. «J’ai l’impression que nous ne sommes que les meilleurs amis. Mais si Dieu le veut, vous savez que j’ai 35 ans, donc vous ne savez jamais. Je me sens tellement complet. Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin d’un autre enfant, mais si j’en ai un, j’en aimerais un. “

Alors que Kardashian est entré dans un peu plus de détails en parlant de ce sujet sur The Real, ce n’était pas la première fois qu’elle expliquait sa position sur le fait d’avoir plus d’enfants.

En janvier 2019, la star de télé-réalité a expliqué la même chose à un abonné de Twitter qui lui a demandé si elle envisageait d’avoir un autre bébé.

“Dieu, je ne sais pas!”, A-t-elle écrit. “J’adore [True] tellement et je suis tellement complet à cause d’elle! Je ne pouvais qu’imaginer qu’un autre me ferait me sentir encore plus complet mais je ne sais pas. Je suppose que seul le temps nous le dira et tout ce que Dieu veut pour moi. »

Kardashian prêt à avoir plus d’enfants avec Tristan Thompson

Avant d’être considéré comme le troisième trimestre de Thompson et un tricheur à double croisement, Kardashian envisageait en fait d’agrandir sa famille avec le joueur de la NBA.

Quelques mois après avoir accueilli True en avril 2018, des sources ont révélé que la star de télé-réalité envisageait d’avoir plus d’enfants avec Thompson, malgré son infidélité passée.

“Khloe veut vraiment que True ait un frère et aimerait avoir une grande famille si c’est ce qui est dans les cartes”, a déjà déclaré une source à E! Nouvelles. «Les choses vont et viennent avec Tristan Thompson, mais elle aimerait avoir plus d’enfants avec lui. C’est ce qu’elle pense avoir le plus de sens pour True et leur petite famille. “

Alors que la relation de Kardashian et Thompson allait bien pendant un certain temps, elle s’est vite effondrée autour d’eux après qu’il a été aperçu en train de devenir un peu trop à l’aise avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods, en février 2019.

Après avoir appris le scandale présumé de la tricherie de son petit-ami, Kardashian a dit qu’il quittait Thompson et a élevé True en tant que mère célibataire depuis.

Bien qu’il ne soit pas trop farfelu de supposer que la star de téléréalité n’a plus aucun intérêt à se reproduire avec Thompson, il semble définitivement qu’elle soit toujours ouverte à l’idée d’accueillir un autre bébé ou deux dans un avenir proche.

Ma Minnie n'arrêtait pas de demander à prendre des photos avec moi. Elle a mis son bras autour de moi, s'est appuyée sur ma joue et a posé que je fondais lol Ces jours-ci, je suis douce

