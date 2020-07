Khloe Kardashian semble répondre aux rumeurs selon lesquelles elle aurait retrouvé Tristan Thompson

« Je viens de me connecter et je suis même confus lol. »

Khloe Kardashian semblait tout aussi perplexe que tout le monde en apprenant qu’elle avait retrouvé Tristan Thompson.

Après que le couple ait célébré l’anniversaire de Khloe ensemble pendant le week-end et que la star de la NBA a laissé un hommage jaillissant sur elle en ligne, des rumeurs ont commencé à voler selon lesquelles les deux essayaient à nouveau dans le département de la romance – ou même se sont fiancés – après leur séparation scandaleuse la dernière fois. an.

La créatrice du «bon américain», cependant, semblait prise au dépourvu par les nombreux rapports qu’ils avaient conciliés – alors qu’elle prenait son compte sur Twitter tard jeudi soir et écrivait: «Attendez … quoi? Lol», qui a été suivi de « Je viens juste de me connecter et je suis même confus lol. «

La star de téléréalité a ajouté: « Fondamentalement, mes pensées quotidiennes sur 2020. Mais pour de vrai … wtf lol, les gens parlent juste. »

Quand un adepte a posté que la mère d’un enfant était « vague » et tweetait pour « confondre » ses fans, Khloe a répondu: « Mon humeur tout 2020 ».

Après avoir publié un article sur la quarantaine pandémique qui a rendu tout le monde un peu loco, Khloe a dit « Je souhaite lol » quand un fan a dit qu’elle était « ivre ou somme ».

Elle a également gentiment brossé un tweet qui disait: « Khlo est venu en ligne en pensant que nous savions de quoi elle parlait, mais comme nous ne le faisons pas, elle essaye de le changer et de le dire son » humeur 2020 « , ce n’est pas comme ça que ça marche mamas, SPILL , « en répondant, » Hahahahaha tu sais que je t’aime. «

Tôt vendredi matin, Khloe était apparemment prête à changer de sujet en tweetant: « Bonjour !!!! Commencez votre journée avec un état d’esprit reconnaissant et tout le reste se mettra en place !! Que Dieu vous bénisse. »

Mercredi soir, People a rapporté que les ex se réconciliaient après avoir passé du temps ensemble en quarantaine pendant qu’ils coparrainaient leur fille de 2 ans, True. Jeudi, de nombreux points de vente avaient repris ou affiché des comptes similaires.

La nouvelle est venue après que Tristan a posté une photo de lui-même, Khloe et True avec la légende: « Je suis assez sage maintenant pour savoir, vous êtes venu dans ma vie pour me montrer ce que signifie être une personne incroyable. J’apprécie je peux apprendre et grandir grâce à vous. «

« Je remercie Dieu pour la femme belle et aimante que vous êtes pour tout le monde, en particulier notre fille True », a-t-il ajouté.

« Awww c’est doux !! » Khloe a répondu.

Le couple a initialement rompu en février 2019 après que des allégations se sont élevées le concernant. Kylie Jenner’s alors-BFF Jordyn Woods.

Tristan, ni le reste du clan Kardashian, n’a pas encore commenté les rumeurs de réconciliation.

