Khloe Kardashian s’est sentie comme un échec après une lutte d’allaitement

Khloe Kardashian avait l’impression d’avoir «échoué» en tant que mère lorsqu’elle avait du mal à allaiter sa fille True.

La star de téléréalité de 35 ans a arrêté d’allaiter sa fille True – qu’elle a avec son ex-petit ami Tristan Thompson – quelques mois après sa naissance en avril 2018, parce qu’elle ne produisait pas assez de lait pour nourrir la petite.

Et maintenant, Khloe a admis que c’était de la “torture” en essayant de s’assurer que True était correctement nourri.

S’adressant à sa sœur aînée Kourtney Kardashian pour une vidéo publiée par la marque de mode de vie de Kourtney Poosh, elle a déclaré: “Je me sentais comme si j’avais échoué.

«Ça craignait. J’en détestais chaque minute. C’était de la torture. J’ai toujours eu l’impression de ne jamais donner assez de nourriture à True. Je me sentais comme si elle avait toujours faim.

“Une fois que je me suis arrêté [breastfeeding] cependant, la quantité de pression qui a été enlevée de mes épaules et j’ai pu profiter de ma fille. Je suis pour l’allaitement maternel, j’ai essayé, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous n’avez pas à vous sentir comme un échec. ”

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ serait même “frustrée” par Kourtney – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ancien partenaire Scott Disick – pour avoir essayé de lui donner des conseils, car elle croyait son frère ne comprendrait pas sa lutte.

Elle a ajouté: “Pour moi, je me souviens que j’étais presque frustrée par vous – pas que vous ayez même fait quoi que ce soit – mais vous parliez simplement de cette expérience que vous avez vécue et de la beauté [it was]. Vous diriez des choses n’essayant pas du tout de me critiquer, mais je dirais que ce n’est pas si simple.

“Vous essayiez toujours de m’aider et de me donner des conseils, et je me disais: ‘ça ne marche pas!’ Je voulais, comme, vous étrangler. Votre expérience semblait si facile et ce n’était pas pour moi. ”

Khloe blâme sa vie privée stressante pour ses difficultés d’allaitement, car elle subissait une séparation difficile avec le père de True, Tristan, après qu’il lui ait été infidèle.

La star de ‘Revenge Body’ a expliqué: “Je pense qu’être une maman en soi est un travail si difficile, mais gratifiant, et tout le monde essaie juste de comprendre ce qui est le mieux pour eux et ce qui fonctionne pour leur vie. Je pense que c’est ridicule quand les gens portent un jugement alors qu’ils ne connaissent même pas toute leur situation.

“Il se passait beaucoup de choses dans ma vie à l’époque. Cela, je pense, a joué un rôle dans la raison pour laquelle je ne produisais pas [milk] aussi facilement. “

